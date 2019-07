Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Jüri Reinvere

Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia väärtustab autoristiili selget arengukaart, muusikalise mõtlemise mastaapsust ja kunstilist sügavust ühe helilooja loomingus. Preemia žüriisse kuulusid helilooja Erkki-Sven Tüür, muusikateadlane Kerri Kotta ning elektronmuusik Tammo Sumera.

Jüri Reinvere on rahvusvahelise haardega Eesti helilooja, kes on oma töödes tulemuslikult sünteesinud erinevaid kunstivorme. Samuti iseloomustab Reinvere muusika žanrilist rikkust monumentaalsus, millega kaasneb sageli efektne teatraalsus ning peen instrumendikäsitlus. Analoogiliselt Sumerale huvitub ka Reinvere piirialadest, milles muusikat moodustavate elementide tähendus pole üheselt defineeritud ning mis võimaldab heliloojal luua üllatusliku dramaturgiaga teoseid.

Lepo Sumera oli Reinvere esimesi heliloomingu õpetajaid, tuues mehe sõnul Eestisse 1980-ndate lõpus Lääne helimaailma. "Mäletan hästi, kuidas me istusime ning uurisime Ameerika minimalistide partituure, mis temal ühena esimestest olid kõik võtta. Kuidas me kuulasime ning uurisime poola avangardistide muusikat, kuidas me tutvusime juba varajase kompuutermuusikaga. Aga me ei peaks teda ainult selle pärast hindama, et ta meile Lääne uksed ja aknad avas — ennekõike me peaks teda hindama tema loomingu pärast, selle värskuse ja loomingulisuse pärast, mis on üks haruldasemaid, mis kunagi Eestimaal kirjutatud. Olen kindel, et me peaks teda hindama palju rohkem, kui seda siiani on tehtud," lausus Reinvere.

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia kandidaate esitasid žürii liikmed. Laureaat selgus žürii arutelus. Varasemad laureaadid on olnud Tõnu Kõrvits, Helena Tulve ja Toivo Tulev. Preemiat antakse üle 2016. aastast.

Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 4500 eurot, mille on välja pannud Eesti autorite ühing ning Eesti heliloojate liit.

Jüri Reinvere on helilooja, poeet ja esseist, kes on alates 1990. aastast elanud väljaspool Eestit. Reinvere looming käsitleb eksistentsiaalseid teemasid ajaloo ja kultuuri, looduse ja inimtunnetuse poeetika kaudu. Erinevate keelte, mõttesüsteemide ja kultuuride vahel liikumine on mõjutanud Reinvere loodavat paljudel tasandeil ja kihtides ning andnud tulemuseks unikaalse haardega loometeekonna. Kirjanik Sofi Oksanen on teda nimetanud tõeliseks Eesti juurtega kosmopoliidiks. Reinvere on mitmetasandilise mõtlemisega looja, kirglik metastrukturalist. Ta pole kunagi allunud dogmaatilistele reeglitele, vaid on alati otsinud uusi ja iseseisvaid lahendusi, individuaalsust ja oma häält. Reinvere loometeekonda iseloomustavad etteennustamatud pöörded. Tema teosed hõlmavad lisaks autoritekstidele vahel veel teisigi kunstivaldkondi nagu dokumentalistika, video, valgus, koreograafia.