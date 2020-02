ETV2 näitab parima filmi Oscariga pärjatud linateost "Parasiit"

Kuuele Oscarile nomireeritud "Parasiit" lahkus auhinnagalalt koju nelja auhinnaga, nende hulgas parim film, parim võõrkeelne film, parim originaalstsenaarium ja parim režissöör. Esimese Korea režissöörina Cannes'i filmifestivali Kuldse Palmioksa pälvinud režissööri Bong Joon-ho film räägib sotsiaalsest olelusvõitlusest ja klassisõjast.

"Parasiit" jälgib Seouli agulis elavat Kimide perekonda, kus poeg ja tütar üritavad tualetis ülemise korruse äri wifit varastada, ema voldib kokku pitsakarpe (mis on ka pere ainus ametlik sissetulek), isa aga kamandab tänavalt mööduvat prussakamürki pritsivat autot nähes aknaid avama, et korterile tasuta tõrjet saada.

Ühiskonna põhjakihti kuuluva, ent kokkuhoidva perekonna jaoks avaneb peagi elu võimalus, sest nende poeg kutsutakse inglise keele eraõpetajaks ülirikkuritest Parkide villasse. Pärast rida osavaid (ja ülimalt koomilisi) manipulatsioone on terve Kimide perekond teenindamas miljonäride perekonda, kellel pole pole õrna aimugi, et need inimesed omavahel kuidagi seotud on.

Režissöör Bong Joon-ho kogus tuntust filmidega "Mälestused mõrvast", "Keha", "Snowpiercer" ja "Okja", tänaseks on ta tõusnud Aasia kino üheks tuntumaks lavastajaks. Oscaritega kulmineerunud filmiauhindade hooajal on "Parasiit" pälvinud kõik olulised tunnustused, sh parima võõrkeelse filmi Kuldgloobuse, parima võõrkeelse filmi ja originaalstenaariumi BAFTA, näitlejate gildi Screen Actors Guild parima näitlejateansambli preemia jpm.

"Parasiit" on ETV2 ekraanil 12. veebruaril kell 21.30. Veebis on filmi võimalik järele vaadata 14 päeva jooksul.