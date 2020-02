Uue festivali korraldaja: teist sellise valikuga sündmust Eestis ei ole

12.-13. juunil toimub Tallinnas uus linnafestival GROM MMXX. Esimeste artistidena kuulutas festival välja Alcest Prantsusmaalt, She Past Away Türgist, Selofan Kreekast, Cabaret Nocturne Belgiast, Inter Arma Ameerika Ühendriikidest, Hexis Taanist, Fågelle Rootsist ja Kannabinõid Eestist. Toimumiskoht on Uue Loomingu Maja Koplis. Uue linnafestivali pealkorraldaja Roman Demchenko tutvustas ERRile plaane.

Esimeste esinejatena kuulutab festival välja maagilised kaheksa artisti kaheksast riigist. Festivali üks oodatum esineja on blackgaze'i ja post-black'i suurnimi Alcest Prantsusmaalt, kes avaldas albumi "Spiritual Instinct" eelmisel aastal. Türgist saabub kohalikus muusikaringis tuntud pinevat dark-wave'i mängiv She Past Away, kelle Tallinna kontserdile eelmisel aastal kõik huvilised ära ei mahtunud ning kes esitleb samuti 2019. aastal ilmunud plaati "Disko Anksiyete".

Alcest (FR) Autor/allikas: Festival GROM MMXX



She Past Awayga sarnaseis tumedamais toones jätkab Selofan Kreekast, kes on ka plaadifirma Fabrika bossid. Belgia produtsent Raphaël de Sauvage on tegutsenud põrandaaluses elektroonilises skeenes juba 1990. aastatest saati eri aliaste all. Cabaret Nocturne seob 1980. aastate popi tumedate bassiliinide ja pulseeriva house-biidiga.

Ameerika Ühendriikidest saabub Inter Arma, keda on pistetud žanriliselt doom'i, death'i või sludge'i patta ning kes tõesti küll jagab mingeid kõlalisi väärtuseid nende stiilide artistidega, kuid astub siiski omaa veidrat rada, mida võib kuulda ka nende eelmise aasta albumilt "Sulphur English". Põnevalt segavad hardcore'i, black metal'it, doom'i ja sludge'i ka külalised Taanist – Hexis, kes on tuuritanud Fääri saartest Uus Meremaani, Kuubast Mongooliani. Eelmisel aastal tegid nad 160 kontserdiga, puhkepäevadeta tuuri ning saabuvad Eestisse juba teist korda.

Inter Arma (US) Autor/allikas: Festival GROM MMXX



Fågelle toob Rootsist muusika, kus eri kihtides kohtuvad müra ja popmeloodiad, ekslevad rütmid ning teemana jõud ja jõuetus. Fågelle esitleb samuti värsket, eelmisel aastal ilmunud albumit "Helvetesdagar". Eestit esindab esikaheksas Kannabinõid, kes andis eelmisel aastal välja suurepärase albumi "3", mis pärjati Eesti Muusikaauhinnad 2020 gaalal parima metal-albumi tiitliga.

Kannabinõid (EE) Autor/allikas: GROM MMXX



Uue linnafestivali pealkorraldaja Roman Demchenko sõnul ühendab GROM MMXX kohaliku kogukonna erinevaid inimesi ning on korraldatud kohalike poolt kohalike jaoks. "Teist sellise valikuga sündmust Eestis ja lähiümbruses ei ole." Pikemalt kommenteerib korraldaja festivali toimumist Tõnu Karjatsele antud intervjuus.

Kuidas praegusel festivalimaastikul end liigitate? Kus näete enda kohta – kas kindla suunaga muusikavalikus või pigem selles, et linnafestivale meil siiski eriti palju ei ole?

Just, et linnafestivale Tallinnas palju pole ja muusikasuund on selline, mis ühendab palju žanre, popist ja elektroonikast metal'ini. Me üritame pakkuda võimalikult laia žanrispektrit.

Mis sai määravaks selle festivali korraldamise juures – kas see skeene on sedavõrd arenenud, et on palju publikut, tegijaid või on lihtsalt tühi koht, mis vajab täitmist?

Eks osalt see kõik. Tõesti see skeene areneb palju, oleme toonud neid eri žanrite artiste Eestisse aastaid ja publikuhuvi on. Lisaks pole festivalimaastikul nii palju festivale. Me tunneme, et see annaks Tallinna suvele juurde. Kui kokku saavad Inimesed, kes tegelevad muusikaga ja tahavad midagi koos teha, siis sellest sünnibki lõpuks festival.

Milles seisneb teie hinnangul festivalide tähtsus? Me saame ju voogedastada muusikat, tänu millele on kogu maailm taskus.

Mulle tundub, et läbi digitaalse maailma ei saa sellist emotsiooni kätte. See, et oled kohapeal, koos sõpradega, vaatad just seda bändi, just sel hetkel, korraliku heli ja läbimõeldud valgusega, seda ei asenda ükski digitaalne voogedastusplatvorm.

Kuivõrd lihtne oli artiste nõusse saada? Praegune nimekiri pole lõplik?

Jah, plaanis on tuua üle 20 artisti. Esimest korda on neid raske Eestisse saada, kuna oleme uus festival, pole ette näidata ajalugu või portfooliot. Bändide ärarääkimine võttis pikalt aega. Me tegelikult plaanisime välja tulla esimese nimekirjaga juba detsembris, aga see lükkus edasi.

Festival on piiratud vaatajatearvuga, sest Uue Loomingu Majja palju publikut ei mahu?

Jah, see on endine Kopli rahvamaja, mis on huvitava ajaloo ja atmosfääriga. Mahutavus on piiratud – müügil on ainult tuhat piletit. Võib öelda, et see on omamoodi eksklusiivne festival, sest kõik kindlasti ära ei mahu ja selliseid artiste korraga kahe päeva jooksul näha on kusagil mujal võimatu.

Pileteid müüte mitte ainult Eestis, vaid ka mujal?

Müüme hetkel küll Eesti platvormil, aga turundus jookseb ka Soomes, Lätis, Leedus ja Venemaal. See on eelkõige mõeldud kohalikele elanikele, aga ootame kindlasti ka külalisi välismaalt.

Millal esinejate nimekiri lõplikult paika saab?

Meil on juba järgmine ports artiste kinnitatud. Märtsi lõpuks on lõplik nimekiri väljas.