"Ehkki Eestis ei ole ametlikku korraldust suvesündmuste tühistamiseks, on siiski ilmselge, et eriolukord mõjutab kõiki lähikuudel toimuvaid suuremaid sündmuseid, teiste riikide käitumist ning riigijuhtide eraldiseisvaid sõnumeid kaaludes peab lisaks arvestama võimalusega, et suuremate sündmuste jaoks ei sütti ka rangema režiimi lõppedes rohelist tuld," sõnas festivali peakorraldaja Roman Demchenko.

Kinnitatud artistidest esimesed kaheksa on: UK duo Sleaford Mods, Manchesteri produtsent Andy Stott, Monolord Rootsist, Belgia produtsent Cabaret Nocturne; Soome muusik Jaakko Eino Kalevi; Hollandi avant-garde helilooja ja lautomängija Jozef Van Wissem; black metal bänd This Gift Is A Curse Rootsist ning Eesti ansambel Kannabinõid. Kokku on programmi plaanitud üle kahekümne artisti, kes esinevad kolmel laval.

"Paraku osa juuniks väljakuulutatud artiste ei saanud osaleda uutel kuupäevadel, töötame selle nimel, et tuua need artistid Eesti publiku ette juba 2020. aasta jooksul, nende hulgas näiteks Alcest, She Past Away, Selofan, Hexis," kinnitas Demchenko ja tõi välja, et inimestele, kellel oli pilet ostetud festivalile märtsi lõpu seisuga, on sissepääs nende artistide uutele kontsertidele tasuta.