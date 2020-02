Argo Aadli ja Indrek Ojari hakkavad agulihärradeks

"Agulihärrad" on lõbus kontsertlavastus, mis kujutavad 1930. aastaid, mil Eesti Wabariigi pealinnas oli piir teatri- ja restoranikultuuri vahel üpris hägune, sest pärast õhtuse etenduse lõppu suundusid mõnedki näitlejad populaarsetesse lokaalidesse lõbustama seal austajaid kõikvõimalike laulu-, tantsu- ja naljanumbritega. Ka andekaid ooperi- ja operetitähti võis järgmisel hetkel näha rahvahulkade ees pila- ja pilkelaule esitamas.

Estonia teatri kammersaalis kannavad Agulihärrad ette laule, mida toona esitasid näiteks Aleksander Arder, Benno Hansen, Paul Mets, Agu Lüüdik, Riina Reinik, Aarne Viisimaa, Ants Eskola, Kivilombi Ints ja teised.

"Aga ega asi ainult lauludega piirdu," paljastab lavastaja ja dramaturg Diana Leesalu. "Me istusime päevade kaupa Rahvusraamatukogu arhiivis ja tuulasime läbi tohutu hulga sada aastat tagasi tegutsenud kolleegide poolt talletatud materjale. Õnneks oli siis tore komme kõikvõimalikud etüüdid, naljalood ja estraadikavad ka raamatuna või mõne õhema trükitud vihikuna välja anda. Ja mõnest nende sketšist on isegi helifaile säilinud. Selliseid, mida veel vaevu-vaevu selle vinüülplaadi krabina seest välja kuuleb."

"Aga päris ruttu saime aru ka sellest, et toonane nalja mõiste ja tolle aja inimeste huumoritaju erines kõvasti sellest, mida me praegu naljakaks peame," ütles Indrek Ojari. "Nii et põnev oli leida seda keskteed, kuidas jätta alles kolmekümnendate stiilne muhedus, aga samal ajal mõjuda 21. sajandi inimesele."

"Naljad ja vested olid sel ajal ehk vähem vürtsikad," lisas Argo Aadli, "aga just see muhedus ja soojus võluvadki. Naljad jäid neil enamasti ülespoole vöökohta ning nendes oli stiili ja maitsekust."

"Agulihärrad. Sõnalis-muusikalised vested inimloomuse ainetel" on lavastanud Diana Leesalu. Laulud arranžeeris Jaak Jürisson ja valguskujunduse tegi Priidu Adlas. Laulavad ja jutte vestavad Indrek Ojari ning Argo Aadli.