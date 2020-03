Argo Aadli ja Indrek Ojari rääkisid naljalugusid näitlejate kõrvaltöödest

14. märtsil saab Rahvusooper Estonia kammersaalis lavaküpseks MTÜ Teater Kilk esimene lapsukene nimega "Agulihärrad. Sõnalis-muusikalised vested inimloomuse ainetel", mille lavastab Diana Leesalu ning milles astuvad üles lustakad äärelinnakomödiandid Argo Aadli ja Indrek Ojari.

"Agulihärrad" inspireeruvad 1930ndaist, mil näitlejad tegid õhtuti lokaalides muusikalisi etteasteid lisateenimiseks. Aadli ja Ojari ütlesid, et neilgi tuleb neid teatriväliseid sutse ette.

"Töö on töö," nentis Ojari. "Lihtsalt ettevalmistusaeg on sageli teatriga võrreldes päris lühike," täiendas Aadli. "Aga tegemise tõsidusaste on ikka sama, panustad kõigi oma vahenditega, et võimalikult hästi välja kukuks."

Argo Aadli meenutas, et ühel emakeelepäeval kutsuti teda Tallinna-lähedasse kooli rääkima. "Rääkisin keele tähtsusest ja miks on vaja raamatuid lugeja ja nii edasi. Siis üks umbes teise klassi poiss hakkab kätt tõstma, jälle langetab. Ma olin umbes pool tundi rääkinud, miks emakeel ikka on tähtis ja siis ütlesin, vabandust, ma ei ole sulle sõna andnud, ja siis see poiss küsib: vabandust, miks te siia ikkagi tulite."

Indrek Ojarile meenus sellega seoses lugu kahest tuntud Eesti näitlejast, kes pidid esinema ühel üritusel väikeste naljanditega: "Aga nad olid seal juba poolteist tundi olnud ja keegi polnud neid ette kutsunud ja siis nad läksid küsima, et millal siis. Neile öeldi, et ei-ei, ega midagi ei olegi vaja teha, lihtsalt käige ringi ja. Öelge inimestele tere, suhelge. Siis nad said oma honorari kätte."

Kuulake videost veel lugusid ja anekdoote näitlejate sutsakatest.