Tõnu Karjatse sarjakomm. Meie igapäevasest pahest

USA filmikriitik Pauline Kael on öelnud, et mõnes väikses patus või riivatuses pole midagi halba, see teeb hinge inimlikumaks. Sarjade vaatamine ajastul, kus digimeedia püüab välja süüa traditsioonilisi audiovisuaalseid kunstiliike, on ilmselge pahe, mis on sama ahvatlev nagu vastlakuklid. Ometi on olemas hulga tervislikumaid toite ja snäkke, aga kui märkad kohvikuletil küllusliku vahukoorega kuklit, muutub tühiseks fakt, et alles eile samasuguse sõid. Samamoodi on raske jätta vaatamata järgmist osa köitvast sarjast, seda enam, et voogedastusportaalis nagu Netflix on korraga saadaval kogu hooaeg.

Pahe on sarja jälgimine mitmel põhjusel – registreerumisega mõne voogedastusportaali kasutajaks annad hoogu talentide äratõmbamisele filmitööstusest sohvakinno ja jätad end ilma võimalusest pühendada sama aeg mõne raamatu lugemisele või kinoskäigule. Kui aga sari annab rohkem kui kahele tunnile venitatud mängufilm, unustad, et pühendad sarjale kümme korda rohkem isiklikku väärtuslikku aega.

Pealegi on ühe sarja osa äravaatamine enne magamaminekut tunduvalt lihtsam väljakutse, kui varastada uneaega täispikale filmile. Hea sari eristub, nii nagu eristuvad ka head filmid keskpärastest. Sarja intensiivsus on samuti teine kui täispikal mängufilmil, tal on juba teine lähtepunkt – hoida oma mugavat vaatajat, aga samas võimaldama tal libiseda soovi korral ka korraks külmkapi juurde. Eelkõige peab sari tagama, et vaatad peale piloodi ära ka järgmise ja sellele järgneva osa.

"Westworld"

Sel aastal on voogedastusavarustes tulemas mitmeid uusi hooaegu sarjadele, mis juba populaarseks saanud – äsja avaldasid uue hooaja reklaamivideo näiteks ka ETV+ ekraanil jooksnud HBO ulmesarja "Westworld" tegijad.

Kunagistest meelelahutuseks ehitatud tehisinimestest on saanud tapjarobotid, keda ajendab inimmõistusele tajumatu homofoobne missioon. Koduse tehiskeskkonna hävingu järel laieneb küborgide revolutsioon ning inimese ja roboti vastasseis veelgi selgemalt tavamaailma. "Westworld" sihib vägagi ilmselt tänapäeva maailma valupunkte – kui sarja eelmistes hooaegades olid vaatluse all soolise ekspluateerimise, sugudevahelise võrdsuse ja tehisintellekti üleoleku küsimused, siis nüüd tuleb sisse ka poliitiline aspekt. Sarja tegevus viib ulmelisse Los Angelesse ja teisalt ka fašismi ning Teise Maailmasõja teemalisse elamusparki. Uus hooaeg on kaheksaosaline ja jõuab HBO kanalile 15. märtsil.



"Narcos: Mexico"

Meeldejäävaks ja jälgitavaks teevadki sarja eelkõige hea stsenaarium, meeldejäävad karakterid ja karismaatilised osatäitjad. Mitte vähem oluline pole lavastaja käekiri, sobiva õhustiku ja tempo loomise oskus. Netflixi algupärane sari "Narcos: Mexico" (2018-2020) oli mõeldud esmalt Kolumbia narkoparunist Pablo Escobarist rääkiva krimisarja "Narcos" (2015-2018) neljanda hooajana, kuid kujunes iseseisvaks minisarjaks, millele tehti juurde veel teinegi hooaeg.

"Narcos: Mexico" ühendab narkokaubanduse žanri kvaliteetse draamaga, kusjuures magnetiks kujuneb Diego Luna roll lihtsast Mehhiko politseinikust narkoparuniks saanud Miguel Angel Félix Gaillardona. Kahtlemata fotogeeniline Diego Luna mängib üle laipade kuningriiki rajava Miguel Angeli sümpaatsemaks, kui on praegugi Guadalajaras vanglakaristust kandev 74-aastane kurikael tegelikult. Luna osatäitmises on jäljendamatut elegantsi ja väljapeetust, sa tunned talle kaasa ja loodad, et ta pääseb, vaatamata sellele, et oled õhtust õhtusse olnud tunnistajaks tema poolt korda saadetud kuritegudele.

Samas hoiavad sarja loojad Carlo Bernard, Chris Brancato ja Doug Miro tasakaalu, näidates narkokaubanduse argipäeva kuuluvaid tapmisi, petmisi ja korruptsiooni, kui selle äri juurde kuuluvat. 18 + vanusepiirang on sarja vägivaldsust arvestades kohane, ehkki mõjub allapoole jäävatele eagruppidele pigem kutsuva soovitusena. "Narcos: Mexico" pole aga pelgalt tulistamiste, tagaajamiste ja mõrvadega adrenaliini kütmine, see tõsielusündmustel põhinev sari elustab tüki ajalugu. Annab sissevaate ajastusse, mis sai aluseks tänapäevani kestvatele Mehhiko narkosõdadele. Ühtlasi näitab "Narcos: Mexico", millised on olnud seosed võimukandjate ja nakokaupmeeste vahel või milliseid skeeme on kasutatud selleks, et valimised võidaks narkoärikatele kasulikud poliitilised jõud. Vaataja saab ise edasi mõelda, kui kaugele narkobosside võim tegelikult ulatub või kelle huve teenib Trumpi sein Mehhiko piiril.

Sari seob oma järjepideva kordusega rohkem kui täispikk mängufilm. Õhtust õhtusse või nädalast nädalasse jooksva süžee kaudu võtab vaataja omaks karismaatilise kangelase, avastades tema kaudu midagi uut inimese kohta. Tinglik samastumine võib põhineda nii sarnasusel kui ka vastandumisel, vaataja allub manipulatsioonile, ta võtab omaks kunstilise reaalsuse reeglid, leides sealt isikliku reaalsuse peegelduse, kusjuures see isiklik reaalsus võib olla ka fantaasia. Fantaasia pole juba olemuselt muud kui ihade universum. Ning sellisele ihade universumi rahuldamatule näljale meelelahutustööstus ehitubki. "Narcos: Mexico" on dramaturgiliselt läbi töötatud põnevus ("thrill"), kurikaelte ja politseinike võidujooks õiglusele on kaasakiskuv, pöialt hoiad neile mõlemale, ehkki nad eksivad aeg ajalt tahtlikult inimlikkuse vastu. Neisse karaktereisse sisse kirjutatud ambivalentsus ongi põneviku sisemine mootor, mis neid tegelasi käigus ja vaatajat oma kütkes hoiab.









"Ozark" ja "Killing Eve"

Samuti toimivad sarjad "Ozark" ja "Killing Eve", mis sel aastal värske hooaja saavad. 27. märtsil Netflixis kolmandat hooaega alustav "Ozark" jälgib finantsisti Marty Birdi (Jason Bateman) ja tema pere käekäiku musta raha pesijatena. BBC sarjas "Killing Eve", mille uut hooaega on oodata 26. aprillil, jätkavad võitlust armastuse ja vihkamise pooluste vahel üks telesarjade ajaloo veetlevamaid kurjategijaid Villanelle (Jodie Comer) ja teda jälitav detektiiv Eve Polastri (Sandra Oh).

Kõigis nimetatud tegelaskujudes on omajagu Walter White'i ("Breaking Bad", 2008-2013. Vince Gilligan, AMC.), vähktõve diagnoosiga keemiaõpetajast pereisa, kes hakkab tootma sünteetilisi narkootikume, et oma pere pärast lahkumist kindlustatuna hoida. Nad astuvad halvale teele, kust pole tagasiteed, kuid vaataja usub koos nendega, et on. Ta tahab seda uskuda, sest on veendunud, et headus võidab. Nimetatud sarjad näitavadki, et varjundeid on sel mustvalgel moraalimaastikul palju ja see on uudiseks nii neile, kes usuvad headusse, kui ka neile, kes sellesse enam või veel ei usu.









"Better Call Saul"

25. veebruarist käivitus Netflixis aga viies ja viimane hooaeg "Breaking Badist" võrsunud sarjal "Better Call Saul", mis jälgib advokaat Saul Goodmani tegemisi enne, kui ta kohtus Walter White'iga. Ka siin tuleb Goodmanil tegemist teha Mehhiko kokaiinikartelliga, mis moodustab temaatilise silla "Narcose" eeposega. Kui eelmised nimetatud kvaliteetsarjad võivad veel jätkuda, siis Vince Gilliganil tuleb härra Goodmani tegemised juhtida sujuvalt pea kümme aastat tagasi lõppenud sarja – aeg hakkab selle sarja juures filmitööstusele vastu töötama.











Head sarja on raske leida, muidugi on iga valik isiklik. Rõõmu aga teeb, kui avastad ise uue sarja, mis hiljem ka auhindadega laiemat tunnustust leiab.