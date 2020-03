Eesti disaineri kujundatud raamat jõudis maailma kauneimate hulka

Kirjastuse Lugemik ühe eestvedaja ja Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna juhataja Indrek Sirkeli kujundatud raamat – Gordon Matta-Clarki ja Anu Vahtra "Short Term Eternity" (Lühiajaline igavik) – pälvis Saksamaal toimunud raamatukujunduskonkursil "Best Book Design from all over the World 2020" (Maailma parimad raamatukujundused) hõbemedali.

Stiftung Buchkunsti (Raamatukunsti Sihtasutus) korraldatav konkurss toimub Saksamaal 1963. aastast. Tegemist on maailma suurima omalaadse konkursiga. Sel aastal esitati hindamiseks üle 600 raamatu 31 riigist. Igal aastal antakse Leipzigi raamatumessil välja 14 auhinda – üks Kuldse Raamatu auhind, üks kuldmedal, kaks hõbemedalit, viis pronksi ning viis äramärkimist.

Gordon Matta-Clarki ja Anu Vahtra kunstnikupraktikaid avava raamatu andis välja kirjastus Lugemik koostöös Eesti Kunstimuuseumiga 2019. aastal toimunud Matta-Clarki ja Vahtra näituse raames Kumu kunstimuuseumi suures saalis. Raamatu koostasid Anu Allas, Anu Vahtra ja Indrek Sirkel ning sinna on kirjutanud tekstid peale Allase ja Vahtra veel Hanno Soans ja Carl-Dag Lige. Vahtra osales näitusel kunstnikuna ning lõi väljapaneku ruumilise kujunduse.

"Pehme poolläbipaistva paberi kaalutletud kasutamine, mis muudab läbi lehekülgede kumavad pildid raamatu kompositsioonilisteks elementideks. Raamat toob kokku kaks kunstnikku – Gordon Matta-Clarki ja Anu Vahtra, kelle praktikad on üksteisega paljuski seotud (ehkki nad on sündinud erinevatel aegadel ja erinevates kohtades). Raamat ja kunstnikud kajastavad ruumilisi olukordi, millest me ei pruugi isegi teadlikud olla: lüngad, ruum, mitteruum, kontekst," kommenteeris raamatuid hinnanud rahvusvaheline žürii Indrek Sirkeli kujundatud raamatut.

Varasemalt on Eesti disaineri kujundatud raamat maailma kauneimate hulka jõudnud kahel korral. 2013. aastal pälvis EKA graafilise disaini osakonna professori Ivar Saki koostatud ja kujundatud "Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu" pronksmedali. 2015. aastal märgiti konkursil ära EKA graafilise disaini osakonna vilistlase Agnes Ratase kujundatud raamatusari "Seto kirävara".

Indrek Sirkel (1984) on Tallinnas tegutsev graafiline disainer, õppejõud ja kirjastaja. Pärast Gerrit Rietveldi Akadeemia lõpetamist Amsterdamis ja aastast residentuuri Jan van Eycki Akadeemias Maastrichtis, on ta tegutsenud peamiselt kultuurivaldkonnas ja kujundanud trükiseid mitmetele kultuuriasutustele. Indrek Sirkel on Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonnas õpetanud alates 2007. aastast, 2015. aastal sai temast osakonnajuhataja. Sirkel on Lugemiku kirjastuse (2010) ja raamatupoe (2013) üks asutajatest ja eestvedajatest.