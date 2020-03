Endla teatri lavale jõuab mõrvakomöödia "Hotell laibaga"

Mõrvarite eneseabigrupi viis liiget – endine baaridaam Pretty (Carita Vaikjärv), koleeriline kokk Horst (Priit Loog), idealistlik Jayashree (Fatme Helge Leevald), koristamisraevus Ingolf (Tambet Seling) ja hajevil Tädike (Helene Vannari) – sööstavad oma elu suurimasse seiklusse. Nad avavad hotelli Õnnelik Viis, millele loodavad hotelliliidult saada viis tärni.

Avamisärevusele lisab vürtsi tõsiasi, et hotelli esimesteks külastajateks on eneseabigrupi endine psühholoog (Kadri Rämmeld) ja tema abikaasa (Indrek Taalmaa), aga tõeliselt läheb olukord üle käte siis, kui tärnide arvu üle otsustava inspektori (Ireen Kennik) saabudes avastatakse fuajeest laip. Järgneb tempokas peitusemäng, kus igaüks on mõrvarina kahtluse all, kuid ühise eesmärgi nimel tuleb siiski kokku hoida!

"Mulle tundub, et mõneks nädalaks oma loomingulised jõud ühendanud kaheksal krimikirjanikul on õnnestunud luua üsna teravmeelne näidend, kus huumor ja põnevus on heas vahekorras," sõnas lavastaja Enn Keerd. "Sümpaatseks teeb selle loo ka asjaolu, et tegelaste tuumiku moodustavad sarimõrvarid osutuvad lähemal tutvumisel mitte kalestunud tapjateks, vaid toredateks ja südamlikeks inimesteks, kes on sunnitud pidama pidevat võitlust neid tapmiseni viinud emotsionaalsete häiretega."

Mõrvakomöödia "Hotell laibaga" tõlkija on Anne-Ly Sova, lavastaja Enn Keerd, kunstnik Liina Unt, valguskunstnik Margus Vaigur ja muusikaline kujundaja Feliks Kütt. Lavastuses mängivad Carita Vaikjärv, Fatme Helge Leevald, Helene Vannari, Ireen Kennik, Kadri Rämmeld, Indrek Taalmaa, Priit Loog ja Tambet Seling.