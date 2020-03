Pärnu Endlas esietendus omapärane krimikomöödia

Kaheksa saksa krimikirjanikku panid selle müstilise loo kirja suvises loomelaagris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõrvarite eneseabigrupi viis liiget on avamas hotelli "Õnnelik viis", millele oodavad hotelliliidult viis tärni saada. Valitseb avamiseelne ärevus, sest esimesed külastajad on kohe saabumas.

Mõrvarite eneseabigrupp on nagu Anonüümsed Alkohoolikud, kes psühholoogi abiga püüavad endistest harjumustest vabaneda. Nüüd on see peaaegu õnnestunud, aga olukord läheb käest, kui tärnide üle otsustava inspektori saabudes leitakse fuajeest laip.

Mõrvakomöödia autorid kirjutasid selle hiljuti ja üpris tavapäratul moel, nimelt loomelaagris.

"Kaheksa Saksamaal väga hinnatud ja tuntud krimikirjanikku otsustasid koostöös teha ühe komöödia, krimikomöödia, Ja vähe sellest, et nad tegid krimikomöödia, nad tegid seda ka ääretult lühikese ajaga, seitsme päevaga. Ma kogu aeg imestan, kuidas see üldse on võimalik. Eriti veel komöödia puhul. Ma ei tea mitte midagi nii erinevat, kui on huumoritunnetus inimeste puhul, huumorisoon," rääkis lavastaja Enn Keerd.

Näidendi tõlkis Anne-Ly Sova, kunstnik on Liina Unt, valguskunstnik Margus Vaigur, muusikaline kujundaja Feliks Kütt. Mängivad Carita Vaikjärv, Fatme Helge Leevald, Helene Vannari, Ireen Kennik, Kadri Rämmeld, Indrek Taalmaa, Priit Loog ja Tambet Seling.