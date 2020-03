Kirjanduspreemia nominent Piret Bristol: raamat koosneb ebatüüpilisest luulest

"Lilled Vabakal" on Bristoli kümnes luulekogu. Raamat ilmus eelmise aasta veebruaris. "Luulekogu pealkirja leidsin vahetult enne raamatu ilmumist, eelmise aasta jaanuaris – tervikuna on see üsna värske," selgitas ta ja lisas, et luulekogu on välja andnud Tartu kirjastus Ilmamaa, kus ta on teoseid avaldanud ka varem.

Raamat koosneb ebatüüpilistest Tallinna luuletustest. "Ebatavaline on see seetõttu, et enamasti olen luulet kirjutanud Tartu linnast. Raamat sai pealkirja Tallinna olulisima platsi järgi," lisas ta. "Raamatu lakal on peaaegu nähtamatu kiri, mis on tehtud uute kunstiliste võtetega – sisu on see, et vabadus Buddha köögis on sama mis väljas. Siin on tõesti luuletsükkel Buddha köögist, mis põhineb ühel istumisel koos Tallinna sõpradega kohas, mida ma nimetan Buddha köögiks."

"Sõpradega istumine toimus kolmekuningapäeval – võtsime seal köögis kokku hiljutised tähtsad kogemused ja taipamised," avas teose tausta autor. "Buddha temaatikal ei ole mingisugust seost budismi või esoteerikaga – see on vaikuse hetk raamatus, kus inimesed püüavad väljendada asju, mida nad tavaliselt ei räägi. Tegelased räägivad oma sisemistest asjadest."

"Ühes luuletuses on öeldud, et kui me tänaval sama juttu räägiksime, siis peetaks meid hulluks – me katame ennast sotsiaalse mimikriga ja ei ole päris nii ausad kui seal Buddha köögis. Nii on Buddha köök minu jaoks ebahariliku aususe paik," rääkis nominent.

Bristol tõdes, et luuletaja võib endale lubada rohkem. "Kirjutan ühtlasi proosaraamatuid, kuid seal ei saa kunagi endale nii palju lubada kui luules. Ette tulevad tehnilised piirid – proosa võiks olla arusaadav ja sidus tekst," kommenteeris ta. "Luules võib mõned asjad ära katta pausi, reavahetuse või tühja reaga ja kasutada ära täpselt neid vabadusi, mis tarvis on enda väljendamiseks."

Luulekogus kohtab viiteid eesti ja välismaa luulele. "Carolina Pihelgas on tõlkinud Kavafise luulet, kes on oluline luuletaja selle raamatu kirjutamisel. Kui ma Carolina tõlgitud Kavafise läbi lugesin, siis see tekitas minus meeleseisundi, tänu millele sündis kümme raamatus olevat luuletust," ütles Bristol. "Buddha köögi luuletustes on palju mõjusid Margo Vainolt, kes on minu jaoks üks eesti luule suurkujusid – ilma mõjudeta me ei saa."