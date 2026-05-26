X!

Kaante vahele jõudis esimene eestikeelne baltisaksa luule antoloogia

Kirjandus
Foto: ERR
Kirjandus

Kirjastuselt Ilmamaa jõudis kaante vahele pikki aastaid ette valmistatud esimene eestikeelne baltisaksa luule antoloogia. Kogumikus on sada luuletust 47 autorilt, esimene tekst on pärit aastast 1769 ja viimane aastast 2002.

Antoloogia mõtte käis juba eelmise sajandi üheksakümnendatel välja tõlkija ja luuletaja Ain Kaalep. Kogumiku koostajad on baltisaksa kirjanduse uurija, Tartu Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse professor Liina Lukas ning kirjandusteadlane ja tõlkija Vahur Aabrams. Teos on varustatud ka mahuka järelsõna ja märkustega.

"Baltisakslased on välja andnud palju luulekogusid, ega seda valikut ei ole lihtne teha, nii et lõppkokkuvõttes see valik ikkagi peegeldab koostajate arusaama või nägemust ja me oleme püüdnud pakkuda võimalikult mitmekesist valikut. Raamatus on paikade ja kohtadega seotud luulet, isamaa ja loodusluulet, kindlasti aga mitte ainult, seal on mängulist, humoorikamat luulet, seal on buršilaule, Tartu üliõpilaslaule või tudengiluulet," ütles antoloogia koostaja Liina Lukas.

"See on adresseeritud eesti lugejatele, ta on mingis mõttes minu meelest nagu visiitkaart, et saage tuttavaks, selline see pikk ja huvitav traditsioon on, ja ta on ka mingil kombel nagu järelehüüd, sellepärast, et see traditsioon ei ela ju enam tegelikult," ütles antoloogia koostaja Vahur Aabrams.

Kolmveerand tekstidest on eesti keelde tõlgitud esimest korda just selle kogumiku jaoks. Aabramsi sõnul jõudis antoloogiasse 23 tõlkija töö, nende leidmine oli aga paras pähkel nii saksa keele kui luule vormi tõttu.

"Luule tõlkimisega on niikuinii keeruline, kui palju on Eestis neid elavaid kutselisi luuletõlkijaid, kes ainult sellega tegelevad, tavaliselt tõlgivad luulet need, kes on luuletajad. Lõppriimiliste luuletuste tõlkijaid on leida küllaltki raske, sest see ei ole midagi, mille poolest tänapäeva eesti luuletajad kuulsad on," sõnas Aabrams.

Baltisaksa luule antoloogia Autor/allikas: Ilmamaa

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:03

Kaante vahele jõudis esimene eestikeelne baltisaksa luule antoloogia

18:59

Tartu Kunstimuuseumi näitus viib toiduloolisele rännakule läbi Eesti kunsti

18:52

Koosloomelavastus "Janu" uurib noorte kaudu läheduse ja mõistmise igatsust

15:56

Luukere Juhani juhtumised jõudsid VAT teatri lavale

15:20

Kumus avanev näitus toob publiku ette Enno Halleki kaasaskantavad päikeseloojangud

14:57

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

14:24

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

13:37

Eesti keeles ilmus gonzo-ajakirjanduse pioneeri Hunter S. Thompsoni romaan "Rummipäevik"

11:23

Keelenupp. Sidinast ja sid-lõpust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

11:18

Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

25.05

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

25.05

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

10:48

Jõgeva raamatukogu direktor: vallaraamatukogud ootavad uut seadust, et arenguga edasi minna

09:27

Arvustus. Mida "Midagi tõelist" tegelikult öelda tahab?

25.05

Tokyos avatakse esimene Balti riikide ühine illustratsiooni- ja animatsiooninäitus

25.05

Keeleminutid. Keele õppimine algab julgusest pingutada ja eksida

25.05

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo