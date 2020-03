Hea lasteraamatu kleepsu said tänavu 15 raamatut. Lastekirjanduse keskuse kirjandusuurija Jaanika Palm ütles, et valik tuli teha läbi vaidluste, sest eelmisel aastal ilmus nõnda palju laste- ja noorteraamatuid. Kuigi lastele kirjutatakse väga erinevatel teemadel, eristus kaks peamist suunda.

"Üks suund on see, milles lastele püütakse teha nalja, on sellised lustakad ja rõõmsad lasteraamatud, mida lapsed väga hindavad. Teine ja hoopis vastupidine suund on see, et räägitakse hästi palju surmast, palju vaimse tervise probleemidest, nii laste- kui ka noorteraamatutes. See on uus nähtus, millest on lasteraamatutes palju juttu," rääkis Palm.

Hea noorteraamatu kleepsu sai 8 raamatut, kohal olid ka selle žanri eksperdid. Näiteks Mia leidis, et hea noorteraamat ei tohi jääda toppama. "Kõik peab sujuma, ei tohi olla igav. Muidu sa ei taha seda enam edasi lugeda. See peab olema üleüldiselt hästi kirjutatud, nii et lapsed tahaksid seda lugeda."

Diana ütles, et tegelased peavad olema samastuvad, muidu on raske raamatut lugeda. "Ta peaks olema kaasahaarav."

Noor lugeja Joosep tõdes, et väga paljude noorteraamatute puhul läheb algus väga aeglaselt ja on igav, aga ka algus võiks tema sõnul olla põnev. "Muidu on nii, et inimesed hakkavad seda lugema ja see läheb aeglaselt ja nad panevad selle käest ära, sest midagi ei toimu alguses."

Palmi sõnul on tekkinud tõlkekirjandusse huvitav nüanss. Nimelt kirjutavad kirjanikud palju nii lugemisest kui ka raamatutest endast.

"Tegelikult ei ole probleem selles, et noored ja lapsed ei tahaks lugeda. Ma ei ole näinud ühtegi sellist last, kes poleks leidnud kas või üht raamatut, mis talle meeldiks. Võib-olla nende raamatute ülesleidmine on raske," märkis Palm.



Hea lasteraamat 2019

Väiksematele lastele

Jon Agee "Elu Marsil". Kirjastus Egmont Estonia

Piret Jaaks "Emme draakon". Kirjastus Päike ja Pilv

Ulrika Kestere "Siilike, kes kuulas kõiki". Kirjastus Koolibri

Andrus Kivirähk "Tont ja Facebook". Kirjastus Varrak

Hasso Krull "Kurja kala kohvik". Kirjastus Kaksikhammas

Piret Raud "Kõrv". Kirjastus Tänapäev

Liis Sein "Saskia otsib värve". Kirjastus Tammerraamat

Leelo Tungal "Jänes Juliuse arvuti". Kirjastus Tammerraamat



Suurematele lastele

Kate DiCamillo "Edward Tulane´i imetabane teekond". Kirjastus Ersen

Maja Lunde "Lumeõde". Kirjastus Rahva Raamat

Sara Pennypacker "Pax". Kirjastus Pegasus

Valija Zinck "Draakoni ärkamine". Kirjastus Karrup

Ilmar Tomusk "Kõrvalised isikud". Kirjastus Tammerraamat

Jaanus Vaiksoo "King nr 39". Kirjastus Ärkel

Catherynne M. Valente "Lugu tüdrukust, kes purjetas ümber Haldjamaa omatehtud laevaga". Kirjastus Draakon & Kuu



Hea noorteraamat 2019

Julie Buxbaum "Kui sõnadest jääb puudu". Kirjastus Rahva Raamat

Jenny Jägerfeld "Superkoomik". Kirjastus Varrak

Rachael Lippincott "Kolm sammu sinuni". Kirjastus Rahva Raamat

Karen M. McManus "Üks meist valetab". Kirjastus Eesti Raamat

Reeli Reinaus "Roosi märgi all". Kirjastus Varrak

Courtney Summers "Sadie". Kirjastus Rahva Raamat

Krystal Sutherland "Peaaegu täielik halvimate õudusunenägude nimekiri". Kirjastus Rahva Raamat

Johan Theorin "Salajaki lahing". Kirjastus Eesti Raamat

Raamatuid hindasid lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad eksperdid Eesti lastekirjanduse keskusest, Eesti lugemisühingust ja raamatukoguhoidjate ühingust. Parimad laste- ja noorteraamatud tunneb ära raamatukaanel olevate oranžide ja roheliste kleepsude järgi.

Lastekaitse liit ja Eesti lastekirjanduse keskus tunnustavad häid lasteraamatuid alates 2009. aastast. 2018. aastal lisandus hea noorteraamatu kategooria.