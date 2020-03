Kultuuriportaal soovitab: David Lynchi "Loomu poolest metsikud" ETV2-s

Filmi peategelased on kaks armunut Sailor (Nicolas Cage) ja Lula (Laura Dern), kes on teineteisele loodud. Lula emal Mariettal (Diane Ladd) on aga Sailoriga omad plaanid ja ta saadab mehe trellide taha. Pärast mehe vanglast vabanemist armunud põgenevad, nende kannul neiu ema palgatud detektiiv ja palgamõrvar.

Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa pälvinud linateose mõjutajad on nii "Võlur Oz" kui ka Elvis Presley. Nicolas Cage'i ("Lahkudes Las Vegasest") ja Laura Derni ("Sinine samet") kõrval löövad filmis kõrvalosatäitjatena kaasa ka Willem Dafoe, Harry Dean Stanton, Isabella Rossellini jpt.

"Loomu poolest metsikud" on ETV2 eetris reedel, 6. märtsil kell 21.35.