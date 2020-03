Kultuuriportaal soovitab: Xavier Dolani "Kõigest maailmalõpp" ETV2-s

Emotsionaalne ja kammerlik draama, mille aluseks on Tallinna Linnateatriski mängitud Jean-Luc Lagarce´i näidend "Üsna maailma lõpus". Louis naaseb üle 12 aasta lapsepõlvekoju, et perele midagi olulist teatada. Ent aastad ja võõrdumine on teinud oma töö ja lähedastes ajapikku kogunenud valu ja kibestumus otsib väljapääsu.

"Kõigest maailmalõpus" teeb kaasa Prantsuse filminäitlejate paremik: Oscari-võitja Marion Cotillard, Kuldse Palmioksa võitja Léa Seydoux, neljakordne Césari-võitja Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel. Xavier Dolan võitis linateose eest Cannes'i filmifestivalil žürii eripreemia ja oikumeenilise žürii tunnustuse.

Film "Kõigest maailmalõpp" on ETV2 eetris 11. märtsil kell 21.30.