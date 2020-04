Kultuuriportaal soovitab: Jim Jarmuschi mängufilm "Paterson" ETV-s

11. aprillil on ETV eetris režissöör Jim Jarmuschi 2016. aastal valminud "Paterson", milles mängivad teiste hulgas Adam Driver, Golshifteh Farahani ja Rizwan Manji.

Kultusrežissöör Jim Jarmuschi film on ilus, lihtne ja lüüriline lugu, mis soojendab südant ning paneb koos peategelase Patersoniga (Adam Driver) nägema ilu elu pisidetailides. Tagasihoidlik bussijuht armastab oma naist, sõpradega baaris istuda ja vabadel hetkedel oma salajasse märkmikku vabavärsse kirjutada.

Paterson ei kurda oma igapäevarutiini üle, sest vaheldust pakuvad reisijad oma naljakate ja hämmastavate lugudega, kaunis naine Laura, kes on tegelikult andekas kunstnik ning üllatab meest iga päev uue unistusega, mis tuleb ilmtingimata ellu viia, ja inglise buldog Marvin, kes tegutseb selle nimel, et näidata, kes on tegelikult majas peremees.

Cannes'i filmifestivalil esilinastunud "Patersoni" näitlejate hulgast pälvis toona suurima tunnustuse, kahjuks küll postuumselt, Marvinit kehastanud inglise buldog Nellie. Auhinda, mille nimeks on "Palm Dog", antakse 2001. aastast välja parima koerarolli esitajale festivalil võistelnud filmides.

"Paterson" on ETV eetris 11. aprillil kell 22.50.