Viimastel aastatel on USA avalikkuse ette komeedina tõusnud 86-aastane ülemkohtunik Ruth Bader Ginsburg, kes on justkui popstaar või rahvuskangelane, võideldes kogu elu naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse eest. See film on austusavaldus Ruth Bader Ginsburgi elutööle.

"RBG" oli 2019. aastal nomineeritud parima dokumentaalfilmi ja parima filmiloo Oscarile, samuti neljale Emmy'le ja ühele BAFTA'le.

Dokumentaalfilm "RBG - õigluse esileedi" ("RBG") on ETV eetris 9. märtsil kell 22.15.