Kultuuriportaal soovitab: Pedro Almodovari "Julieta" ETV2-s

Madridis elav noor lesknaine Julieta leinab koos tütre Antíaga abikaasat ja isa Xoani. Lein ei ühenda ema ja tütart, vaid lahutab. Täisealiseks saades lahkub Antía kodust, katkestades emaga kõik suhted. Taaskohtumise lootus tärkab aastaid hiljem, kui Julieta kohtab Antía lapsepõlvesõbrannat. Lootuses, et tütar võiks teda mõista, asub Julieta kirjutama talle kirja möödunust ja oma elust.

Pedro Almodóvar on tänase Hispaania tuntuim režissöör ja selle filmiga naaseb ta oma menukaimate filmide, melodraamade "Volver" ning "Räägi temaga" radadele. Almodóvari filmides on ikka paksult värve ja pööraseid, isegi seebiooperile omaseid süžeekäike, ent meisterlikult jutustamise kunsti vallates õnnestub tal näidata sedagi, et piir seebiooperi ja elu vahel võib olla õhuke.

"Julieta" aluseks on Nobeli auhinna laureaadi Alice Munro lühijutud. Film osales Cannes'is võistlusprogrammis ja pälvis Euroopa filmiauhindade jagamisel neli nominatsiooni.

Film "Julieta" on ETV2 eetris 19. veebruaril kell 21.30.