Eesti keeles ilmus režissöör Pedro Almodóvari elulooline lühijutukogu

Kahe Oscariga pärjatud režissöör ja stsenarist annab põneva võimaluse kiigata tema maailma kaheteistkümne 1960ndatest tänapäeva ulatuva loo kaudu.

"Minult on rohkem kui üks kord palutud, et kirjutaksin oma autobiograafia, ja ma olen alati keeldunud. /---/ Ma ei ole kunagi päevikut pidanud ja kui olengi proovinud, pole ma teisest leheküljest kaugemale jõudnud, seega on see raamat omamoodi paradoks. See sarnaneb enim fragmentaarse, ebatäiusliku ja pisut krüptilise autobiograafiaga," on Almodóvar selgitanud.

Pedro Almodóvar (s 1949) kolis 1968. aastal Madridi, et filmirežissööriks õppida, aga kuna Franco režiim oli filmikooli sulgenud, tegi ta amatöörfilme, näitles, lõi koomikseid, kirjutas Patty Diphusa varjunime all artikleid ja laulis drag-bändis.

Oma esimese täispika filmi tegi ta 1980. aastal ning on olnud viljakas tänaseni, pälvides 2024. aasta septembris Veneetsia filmifestivalil Kuldlõvi ehk parima filmi auhinna filmi "The Room Next Door" eest.