Pedro Almodovari film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

Eutanaasiat pooldav film "The Room Next Door" Tilda Swintoni ja Julianne Moore'iga peaosades võitis Veneetsia filmifestivalil parima filmi preemia, maineka Kuldlõvi auhinna. Nädala alguses pälvis Pedro Almodovari lavastatud film pärast festivalil esilinastumist 18-minutilise seisva aplausi, mis on üks viimase aja pikimaid.

"Usun, et selle maailmaga puhtalt ja väärikalt hüvasti jätmine on iga inimese põhiõigus," ütles 74-aastane Hispaania lavastaja auhinda vastu võttes publikule.

Filmis kehastab Tilda Swinton surmava vähi all kannatavat sõjakorrespondenti, kes palub oma vanal sõbral, keda kehastab Julianne Moore, olla tema kõrval, kui ta endalt elu võtab.

Almodovari sõnul tegi ta filmi selleks, et avaldada oma veendumust eutanaasia kättesaadavusest kogu maailmas. "See pole poliitiline, vaid inimlik probleem," ütles Oscari-võitja Almodovar.

"The Room Next Door" on tema esimene ingliskeelne täispikk film.

Almodovar tänas ka Moore'i ja Swintonit nende esinemiste eest.

"See auhind kuulub tõesti neile, see on film kahest naisest ja kaks naist on Julianne ja Tilda."

Žürii president, prantsuse näitleja Isabelle Hupperti sõnul käsitles film olulisi teemasid läbimõeldult ja ilma melodraamata.

"The Room Next Door" on tõenäoliselt üks enim kõneainet tekitanud filme auhinnahooajal.

Maailma vanim filmifestival lõppes laupäeva õhtul ning Veneetsia punasele vaibale kogunesid rahvusvahelised kuulsused.

Teiste auhindade võitjate hulgas oli Nicole Kidman, kes võitis parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis "Babygirl", kus ta kehastab võimsat tegevjuhti, kes seab oma karjääri ja perekonna löögi alla, et alustada suhet endast palju noorema praktikandiga.

Kuigi Kidman viibis eelmisel nädalal Veneetsias filmi esilinastusel, ei osalenud Austraalia näitlejanna auhinnatseremoonial pärast seda, kui sai teada, et tema ema on surnud. "Mu süda on murtud," ütles Kidman tema nimel laval ette loetud avalduses. "Olen šokis ja pean minema oma pere juurde. Aga see auhind on tema jaoks. Ta kujundas, juhendas ja tegi mind," sõnas ta oma avalduses.

Prantslane Vincent Lindon sai parima meesnäitleja auhinna prantsuskeelse filmi "The Quiet Son" eest, mis räägib paremäärmuslusest lõhestatud perest.

Parima režissööri auhinna sai ameeriklane Brady Corbet filmiga "The Brutalist", mis jutustab loo Ungari arhitektist ja holokausti ellujäänust, keda kehastab Adrien Brody, kes püüab oma elu USA-s uuesti üles ehitada.

"Queer", mille peaosas on Daniel Craig, kes kehastab gei-narkomaani ja Maria Callase eluloofilm "Maria", mille peaosas on Angelina Jolie, kes mängib kuulsat Kreeka sopranit, ei saanud ühtegi auhinda.

Festival tähistab auhindade hooaja algust.