Eesti osalusega film valiti Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammi

Eesti osalusega film "Quiet Life" on valitud A-klassi kuuluva Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammi Orizzonti. Filmi režissöör on rahvusvaheliselt tunnustatud ja eelnevalt Veneetsia festivalil mitmeid auhindu võitnud kreeklane Alexandros Avranas. Film võeti üles peamiselt Eesti võttekohtades Eesti meeskonnaga.

"Quiet Life" toob vaatajateni loo, mis käsitleb viimastel aastakümnetel Rootsist alguse saanud fenomeni, kus asüülitaotlusele eitava vastuse saanud perekondade lapsed langevad kummalisse letargiasse. Filmi keskmes on laps, kelle käes on kogu pere saatus, olles apellatsioonikomisjoni jaoks võtmetunnistaja.

"Alates momendist, kui kuulsin aastad tagasi laste resignatsiooni sündroomist, olen olnud kindel, et on vaja kinnistada see ekraanile. Miljonid lapsed on liikvel, sõja, vaesuse või poliitilise tagakiusamise tõttu oma kodudest välja aetud, lootes leida väärikat elu. Kuid kuidas saavad vanemad pakkuda oma lastele kaitset ja stabiilsust, teades samal ajal, et reaalsus on kõike muud kui optimistlik? "Quiet Life" räägib nende võitlusest taastada lootus ja stabiilsus iga hinna eest, leida valgust ebainimlikust olukorrast," sõnab filmi režissöör Alexandros Avranas.

Filmi peaosades mängivad noored Eesti näitlejad Naomi Lamp ja Mira Pashutina koos rahvusvaheliselt tunnustatud näitlejate Chulpan Khamatova ja Grigory Dobryginiga.

Filmi valmimisele aitasid kaasa Eesti kinokunsti professionaalid: kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ("Kupee Nr.6", "Nähtamatu võitlus", "Estonia"), valgusmeister Ville Penttilä ("Tenet", "Igitee") ning castingu režissöör Piret Toomvap ("Viimane vahipost", "Seltsimees laps"). Filmi produtsentideks on Riina Sildos ja Elina Litvinova, kelle käe all on hiljuti valminud ka mastaapne teleseriaal "Estonia", mis esilinastus mainekal Toronto filmifestivalil 2023. aasta sügisel.

Filmi peatootja on üks Euroopa edukamaid filmitootjaid Les Films du Worso, mis on tuntud oma kvaliteedi ja loovuse poolest. Filmi rahvusvahelist levi haldab mainekas Elle Driver, tagades, et "Quiet Life" jõuab laia vaatajaskonnani üle kogu maailma. Filmi tegemist Eestis on toetanud Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital ja Film Estonia.

Eestis linastub "Quiet Life" erilinastusena sügisesel PÖFF-il.