Armastusfilmide festival Tartuff külastab kahe filmiga Tallinna

31. juulil jõuab Sõpruse Telliskivi välikinos ekraanile Taiwani režissööri Lien Chien-Hungi romantiline komöödia "Salli" ja 1. augustil Kreeka režissööri Yorgos Zoisi müsteerium "Arkaadia".

"Sallis" tutvub keskeale lähenev, aga ikka veel vallaline naisfarmer Hui-Jun kohtinguäpi vahendusel oma unistuste mehe, Pariisis elava galeristi Martiniga. Naine ei usu neid, kes ütlevad, et Martinit pole tegelikult olemas. Ta otsustab sõita Pariisi, et mees üles otsida. Kibemagus lugu sisendab lootust, et armastust otsida ja iseennast avastada pole kunagi hilja.

"Arkaadia" keerleb liiklusõnnetuses hukkunud salapärase naise tuvastamise ümber. Tegelikkus seguneb selles mõistatuslikus oodis painavale armastusele üleloomulikuga ja miski pole nii, nagu alguses paistab. Film esilinastus tänavusel Berliini filmifestivalil.

Kolmapäeva, 31. juuli seansi, mis algab kell 22.30, juhatab sisse vestlusring "Märka kultuuri toetajat", kus räägitakse erakapitali kaasamisest kultuuri toetamisse. Neljapäeva, 1. augusti seanss algab kell 22. "Sallil" on eesti- ja ingliskeelsed, "Arkaadial" ainult ingliskeelsed subtiitrid.

Tartuff toimub 5.–10. augustini Tartu Raekoja platsil ja Tartu Elektriteatris.