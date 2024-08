Pildid: algas 81. Veneetsia filmifestival

Kolmapäeval avati 81. Veneetsia filmifestival režissöör Tim Burtoni õuduskomöödiaga "Beetlejuice Beetlejuice", mis on järg Burtoni 1988. aasta filmile. Avagalal anti välja ka elutööpreemia, mille pälvis Ameerika näitleja Sigourney Weaver.

Filmis "Beetlejuice Beetlejuice" naasevad esimeses filmis haaratud rollidesse Michael Keaton ja Winona Ryder ning uuemat näitlejate põlvkonda esindab Jenna Ortega. Kaasa teevad ka William Dafoe ja Catherine O'Hara.

Festivali avaõhtul anti Ameerika näitlejale Sigourney Weaverile elutöö eest Kuldne Lõvi. "Veneetsia filmifestivali elutööpreemia pälvimine teeb mulle suurt au. Seda au jagan ma kõigi filmitegijate ja kolleegidega, kellega aastate jooksul töötanud olen. Võtan auhinna uhkusega vastu, tähistamaks kõiki neid, kes on aidanud need filmid ellu viia," ütles New Yorkis sündinud ja kasvanud Weaver tänukõnes.

Veneetsia filmifestivali juht Alberto Barbera ütles, et Weaveri kaliibriga näitlejal on vähe rivaale. "Märkimisväärne näitlejaharidus trumbina taskus, võitis Weaver Ridley Scotti lavastatud "Alieniga" suured filmipublikud enda poolele ning sai kiiresti 1980. aastate võrdkujuks. Kümnendi jooksul voolis ta välja kuvandi pretsedenditust märulifilmi kangelannast, kes suutis võidukalt konkureerida meessoost eeskujudega, kellele olid selle hetkeni kuulunud suurem osa eepilistest ja seikluslikest filmidest," sõnas ta.

81. Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis linastuvad teiste hulgas Pedro Almodóvari "The Room Next Door", Brady Corbet' "The Brutalist", Luca Guadagnino "Queer", Todd Phillipsi "Joker: Folie à Deux" ja Halina Reijni "Babygirl".

Veneetsia filmifestivalil linastub ka Eesti osalusega film. "Quiet Life" on valitud A-klassi kuuluva Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammi Orizzonti. Filmi režissöör on kreeklane Alexandros Avranas. Filmi peaosades mängivad noored Eesti näitlejad Naomi Lamp ja Mira Pashutina koos rahvusvaheliselt tunnustatud näitlejate Chulpan Khamatova ja Grigory Dobryginiga.

Filmi valmimisele aitasid kaasa Eesti kinokunsti professionaalid: kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, valgusmeister Ville Penttilä ning casting'u režissöör Piret Toomvap. Filmi produtsentideks on Riina Sildos ja Elina Litvinova.