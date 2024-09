Lokk: ei ole võimalik, et Anastasia Trofimova ei tea, mida Ukrainas päriselt tehakse

Nädalavahetusel lõppes Veneetsia filmifestival, mille peapreemia võitis Pedro Almadovari eutanaasiat pooldav film "The Room Next Door". Veneetsias esilinastus ka palju kõneainet ja kriitikat tekitanud dokumentaalfilm, vene sõdureid ohvritena kujutav Anastasia Trofiimova "Venelased sõjas", mis kriitikute sõnul maalib Ukrainas toimuvast moonutatud pildi.

Režissöör Anastasia Trofimova filmimeeskond veetis koos Vene armee pataljoniga Ida-Ukrainas seitse kuud, millest sündis film "Venelased sõjas". Kriitikute sõnul maalib film Ukrainas toimuvast moonutatud pildi, sest vene sõdureid kujutatakse selles kannajate ja ohvritena.

"See on tegelikult hästi lihtsakoeline film, meile esitati seda ka. Selle ümber on skandaal, sest see jääb väga ühekülgseks. Kui seal oleks kasvõi mingidki kaadrid pandud sõjast ja Butšast. See ei ole võimalik ja usutav, et sa üldse ei tea, mis on toimunud ja mida seal tegelikult tehakse," kommenteeris Pimedate Ööde filmifestivali juht Tiina Lokk.

Docpoint Tallinnat korraldav Filipp Kruusvalli sõnas, et nemad oma kavva seda filmi praegustes oludes ei võtaks. "Minu isiklik seisukoht on, et vene sõdurid on hetkel ikkagi massimõrvarid, on väga vara neid mõistma hakata. Kõigepealt peab toimuma kohtuistung. Kui siis on süüdi mõistetud ja ohvritele kompensatsioon makstud, võib järgmisesse faasi minna ja lahti mõtestama hakata," lausus Kruusvall.

Lisaks filmile said kriitikat režissööri väljaütlemised, kes enda sõnul terve rindel viibimise ajal mingeid märke sõjakuritegudest ei näinud. Kruusvall tõi välja, et kuigi erinevate festivalide tutvutustest võib jääda mulje, et tegemis on Trofimova debüütfilmiga, siis tegelikult on tegemist kogenud filmitegijaga.

"Ta on vene propagandakanali Russia Today osalusel 11 teledokki teinud, mis on Russia Today eetris olnud. Nii et tegu on väga kogenud filmitegija, mõned ütlevad lausa kogenud propagandistiga, kes nüüd Kanadas elab," selgitas ta.

Filmi "Venelased sõjas" linastub teisipäeval ka Toronto filmifestivalil, kuigi Ukraina filmitegijad on selle vastu valjuhäälselt protesteerinud. Kruusvall toob ühe põhjendusena välja, et lääne inimestel on väga suur infovaakum Venemaal toimuva kohta, mistõttu on huvi selliste filmide vastu suur.