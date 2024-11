Kinos Artis alustab detsembris Pedro Almodovari retrospektiiv

Retrospektiivi raames linastuvad:

"Kõik minu emast" (All About My Mother, 1999)

Armastusavaldus naistele ja emadusele, mis tõi Almodóvarile tema esimese Oscari. Film uurib perekonna keerukaid suhteid ja sidemeid. Film avab 4. detsembril retrospektiivi.

"Seo mind! Ahelda mind!" (Tie Me Up! Tie Me Down!, 1990)

See skandaalne lugu kinnisideelisest armastusest tõi Almodóvari rahvusvahelise tähelepanu alla. Tema julge lähenemine armastusele ja obsessiivsusele jääb tema filmide läbivaks teemaks.

"Inimhääl" (The Human Voice, 2020)

Monoloogil põhinev lühifilm pakub intiimse sissevaate naise emotsioonidesse lahkumineku hetkel. Visuaalselt ja narratiivselt minimalistlik, tõstab see esile Almodóvari võimet luua sügavat draamat.

"Murtud embused" (Broken Embraces, 2009)

See teos toob esile Almodóvari armastuse filmi ja jutustamise vastu. See on keerukas draama, mis käsitleb armastust, reetmist ja kire hindamist.

"Paralleelemad" (Parallel Mothers, 2021)

Sügavalt emotsionaalne draama, mis uurib emaarmastust ja ajalugu. Film tõstatab küsimusi emadusest ja perekondlikest sidemetest Almodóvari hilise karjääri kontekstis.

"Julieta" (2016)

Inspireeritud Alice Munro töödest, see teos süveneb kaotusesse ja armastuse varjunditesse. Film tähistab Almodóvari küpsust traagiliste lugude jutustajana.

"Räägi temaga" (Talk to Her, 2002)

See Oscari võitja on intiimne ja lüüriline lugu kahe mehe sõprusest, millele Almodóvar lisab oma unikaalse perspektiivi hoolivusest ja empaatilisusest.

"Halb kasvatus" (Bad Education, 2004)

Autobiograafiliste elementidega lugu, mis käsitleb lapsepõlve, kiriku ja identiteedi tumedaid külgi, avades Almodóvari isiklikke traumasid ja mälestusi.

"Nahk, milles ma elan" (The Skin I Live In, 2011)

Üks Almodóvari õõvastavamaid ja julmemaid filme, uurides identiteeti ja keha piire. Film peegeldab tema tumedamat külge.

"Olen nii elevil" (I'm So Excited!, 2013)

Kerge komöödia, mis meenutab Almodóvari varasemaid töid ja toob välja tema komöödiameele. See film toob leevendust tema tumedamatele teemadele.

"Valu ja hiilgus" (Pain and Glory, 2019)

Almodóvari enda elul põhinev introspektiivne film uurib loomeprotsessi ja elu erinevaid etappe, tõstatades küsimusi vananemisest ja kahetsusest.

"Elav liha" (Live Flesh, 1997)

Intensiivne draama armastusest ja kättemaksust, tuues esile Almodóvari jõulise visuaalse jutustamisstiili.

"Naised närvivapustuse äärel" (Women on the Verge of a Nervous Breakdown, 1988)

Komöödia täis energiat ja veidrust, mis tõi Almodóvari rahvusvahelise tuntuse. See film on Almodóvari stiili alustala.

"Kummaline eluviis" (Strange Way of Life, 2023)

Tema uusim film, mis pakub värske perspektiivi Almodóvari tuttavatele teemadele – armastus ja kaotus, kuid vesternilaadses võtmes.

"Tagasitulek" (Volver, 2006)

Lugu emadusest ja lunastusest, mida peetakse üheks Almodóvari küpsemaks tööks. Filmis särab Penélope Cruz, Almodóvari sagedane koostööpartner.

"Kõrvaltuba" (The Room Next Door, 2024)

Almodóvari uusim film, mis tõotab taas tuua vaatajate ette unikaalse segu draamast ja huumorist, pakkudes värsket sissevaadet tema filmikeelde.

Pedro Almodóvari retrospektiivi täpsemad kuupäevad selguvad kino Artise sõnul lähiajal.