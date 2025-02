Kinos Artis algasid Gruusia filmipäevad

Rahvusvaheliselt tunnustatud režissöör Nana Džordžadze ütles, et ehkki nais-režissööridel on Gruusia filmikunstis alati olnud suur roll, ei tahaks ta isiklikult jagada filme meeste ja naiste filmideks.

"On olemas hea ja halb kino. Head ja halvad filmid. Meil, meestel ja naistel on samad probleemid elus –inimene on suur saladus, aga elu on keeruline," sõnas Džordžadze.

Festivali kavas on Džordžadze üleelmisel aastal valminud linateos "Liblikate sunnitud ränne", mis heidab pilgu maalt põgenenud loomeinimeste saatusele.

Lana Gogoberidze dokumentaalfilm "Ema-laps ehk öö pole kunagi päris pime" teeb kummarduse autori emale – traagilise saatusega esimesele Gruusia naisrežissöörile Nutsa Gogoberidzele. Dea Kulunbegashvili "Aprill" on aga eksistentsiaalne rännak, kus arstist peategelase töö ja elu põimuvad intiimse tundlikkusega elu ja surma piiril.

Režissöör Rusudan Glurdjidze "Antikvariaat" on inspireeritud Venemaa valitsuse algatatud tuhandete grusiinide jõhkrast küüditamisest 2006. aastal. Gruusia esitas filmi kandideerima Oscarile parima rahvusvahelise filmi kategoorias.

Lisaks jõuab taas ekraanile legendaarse filmimeistri Tengiz Abuladze 1976. aastal valminud "Soovide puu", mis ammutas ainest revolutsioonieelse Gruusia külaelust ja seadis küsimärgi alla valitsenud patriarhaalsed normid.