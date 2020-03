Piret Kalda: olen kahetsenud, et minust näitleja sai

Teatriauhindade nominentide väljakuulutamist jälgib näitleja Piret Kalda põnevusega. "Üldiselt juhtub harva, et minu maitse kattub kriitikutega, kes nominendid välja valivad," kommenteeris ta ja lisas, et Priit Pedajase nomineeritud etenduses "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" mängib ka tema tütar.

Oma tütreid pole Piret teatrilembusest eemale suutnud hoida. "See näitab, et ma pole emana eriti tugev," lisas ta. "Draamateatri etenduses mängib minu keskmine tütar Amanda, keda ma sunniviisil teatrisse pole ajanud. Ta käis kõigepealt Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriklassis ja seejärel üritas astuda lavakunstikooli, kuid sinna teda vastu ei võetud. Ta on tantsupisikuga sündinud tüdruk – alternatiivina läks ta õppima koreograafiat."

Kalda tõdes, et teater ja kehakeel, koreograafia liiguvad ühinemise suunas. "Enam ei ole nii, et ühed kõmistavad ja teised väänlevad – need pannakse nüüd ühte," tõdes ta ja lisas, et tal on hea meel, et tütar Amandale on Priit Pedajas sellise võimaluse andnud.

Noorim tütar Aurora lõpetas äsja Peeter Simmi "Vee peal" filmivõtted. "Minu käsi siin mängus ei ole. Ma ei ole ema, kes võtteplatsi kõrval tütrekest kontrolliks – ise ta selle vastutuse võttis," lausus ta. "Mul on hea meel, et ta saab näha, kuidas see maailm toimib."

Näitlejatöö on raske. Proovisaalides peab veetma pikki õhtuid ja mõnikord ka nädalavahetusi. "Nende pikkade aastate jooksul olen jõudnud kahetseda küll, et minust näitleja sai. Sellepärast räägin ka lastele, et kõik teed on valla – ärge minge kõik ühte kraavi," ütles Kalda. "Teistpidi ei tea, kas mingi teise ameti juures oleksin ma olnud nii õnnelik ja selliste kolleegidega ümbritsetud. Tihtipeale kaaluvad just need inimesed kõik miinused üle."

Kalda tunneb sügavat huvi teatrikostüümide näituste vastu. Ta on külastanud Aleksandr Vassiljevi näituseid ka välismaal. "Kostüümide nägemine tekitab vaimustust – need on nii ilusad. Näitlejale võib teinekord kostüüm olla rollilahendus, mida ise poleks välja mõelnud. Roll saab tänu kostüümile palju rikkamaks."

"Kui me tegime etendust "Palju õnne argipäevaks", oli mul seal tore roll – naabrinaine, kes naabrimeest käis passimas. Seal etenduses mu tegelane vahetab ühel hetkel riided ära ja lööb ennast ülesse – kostüümilahendus sai väga tore," rääkis ta ja lisas, et ta on saanud uksest sisse astudes aplausi just selle kostüümi pärast. "Kunstnik võib rollile palju juurde anda."

Piret Kalda ja Margus Tabor külastasid Keila-Joa lossis Aleksandr Vassiljevi näitust "Kutse ballile". "Tegemist on neljanda näitusega, mida me korraldame koostöös Vassiljeviga. Lugu algas 2014. aastal Kumus, kui toimus esimene näitus Eestis. Järgmine tuli 2016. aastal ning sellele järgneval aastal otsustasime, et teeme näituse ajaloolises kohas – Keila Joa lossis. Interjöör haakub Aleksandr Vassiljevi kollektsiooniga," tutvustas näitust kuraator Evelina Vedom.

"Näitus koosneb romantismiajastu kostüümidest. Naised, kes neid kleite kandsid, olid muretud – nende ainus mure oli, mis kleiti järgmisena kanda. Päevas riietusid nad ümber kuus-seitse korda ja seda aitas neil teha toatüdruk," lisas kuraator.