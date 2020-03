Mõjuka lühifilmidele pühendatud väljaande Talking Shorts internetilehel linastub alates eilsest iga nädal seitse düstoopia-teemalist lühifilmi, millest publikul on võimalik valida parim.

Kava aitavad kokku panna mainekate rahvusvaheliste filmifestivalide programmikoostajad, kelle seas on ka Pimedate Ööde filmifestivali alafestivali PÖFF Shorts programmijuht Laurence Boyce. Just tema soovitatuna on esimeses valikus kreeklase Konstantinos Antonopoulose film "Postcards from the End of the World".

Ühtlasi kutsutakse inimesi üles annetama raha, et toetada koroonaviiruse vastast võitlust, samuti neid festivale, keda see kõige rohkem on puudutanud.

Festivali asutas kodumaal Itaalias karantiinis olev lühifilmiaktivist Enrico Vannucci, kes on Veneetsia filmifestivali lühifilmide programmi nõunik ja Torino Short Film Market´i programmikoostaja.

"Meie eesmärk on kõigi takistuste kiuste jätkata sellega, mida me armastame üle kõige – heade filmide valimise ja esitlemisega. Samal ajal üritame aidata neid, kes vajavad praegu kõige rohkem abi," ütles ta.

Festival kestab internetis seni, kuni koroonaviiruse oht on möödas.

Viimastel nädalatel on ärajäämisest, edasilükkamisest või osaliselt internetis toimumisest teatanud ligemale 40 rahvusvahelist filmifestivali.