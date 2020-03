Korraldajad: Tallinn Music Weekile on taaskinnitatud pea 90 protsenti esinejatest

Festivali Tallinn Music Week korraldajad kinnitavad, et augusti lõppu lükatud festivalile on kinnitatud tänaseks 140 artisti ehk 88 protsenti varem väljakuulutatud esinejatest. Uue esinejana on programmi lisandunud tuntud Rootsi folkartist Sara Parkman.

Kuulsamate välisesinejatena astuvad festivalil üles näiteks USA rockbänd A Place To Bury Strangers, Rootsi-USA helikunstnik Kali Malone, Saksa nüüdismuusik Kai Schumacher, Soome avangardi täht Tapani Rinne ja Venemaa artpunk grupp Shortparis. Uue välisesinejana on augusti programmi lisandunud Rootsi viimaste aastate huvitavamaid ja hinnatumaid folkartiste Sara Parkman, kes on muuhulgas koostööd teinud kaasmaalastega nagu Fever Ray ja Bob Hund.

Ligi 70 Eesti artisti seas on nii folgi tuntuimad nimed Trad.Attack! ja Puuluup, jazzmuusik Kadri Voorand, kammerkoor Collegium Musicale, lauljad-laulukirjutajad Anett ja Anna Kaneelina, alternatiivpopi esindajad Kreatiivmootor ja Mart Avi, elektroonikaprodutsent Nikolajev, r'n'b artist YASMYN, soul-laulja Rita Ray kui ka uue põlvkonna trap'i tegija Manna.

"Oleme tulemusega väga rahul," rõõmustab TMW muusikaprogrammi ja produktsiooni juht Roman Demchenko. "Otsustades lükata festival augustisse, ei julgenud me loota, et õnnestub säilitada peaaegu 90% programmist, aga antud tulemus näitab, et TMW on nii kodumaiste kui ka välisartistide jaoks tõesti oluline."

Kõik enne TMW 2020 edasilükkamise avalikustamist eelmüügist ostetud festivalipassid, konverentsi ja festivali ühispassid ning üksikpiletid kehtivad TMW uutel kuupäevadel augustis. Festival Tallinn Music Week toimub 26. kuni 30. augustini.