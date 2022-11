Fever Ray esineb järgmisel aastal Tallinnas

Enne sooloprojekti Fever Ray tegutses Karin Dreijer alates 1999. aastast duos The Knife, mis andis 15 aasta jooksul välja kokku viis kauamängivat ning võitsid ka hulga Rootsi muusikaauhindu Grammisid. Nime Fever Ray all on Dreijer tegutsenud alates 2009. aastast ning andnud seni välja kaks albumit: "Fever Ray" (2009) ja "Plunge" (2017). Kolmas album "Radical Romantics" ilmub tuleva aasta 10. märtsil.

Järgmise plaadi fookuses on nimetu tegelane, kelle silmade läbi avatakase armastust mitme vaatenurga alt. Uus album sündis koos venna Olofi ja Nine Inch Nailsiga.

Kontsertagentuur 8 Days A Week on tänavu Tallinnasse toonud nii Michael Kiwanuka, Jungle'i kui ka The Kings of Convenience`i. 2023. aastal on lisaks Fever Ray'le tulemas ka RY X'i ja Louis Tomlinsoni kontserdid.