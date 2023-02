Vilniuses toimuval 8 Festivalil esinevad Anna Calvi, Bombay Bicycle Club, Slowthai jt

Esimeste esinejatena avalikustas festival, et üles astuvad Anna Calvi, Baxter Dury, Bombay Bicycle Club, Courting, Deki Alem, Do Nothing, Egyptian Blue, Jack Garratt, Kevin Morby, Life, Psychedelic Porn Crumpets, Public Service Broadcasting, PVA, Shame, Slowthai, Sophia Kennedy, Sorry, Squid, Surf Curse, Talk Show, The Cool Greenhouse, Warhaus ja Working Men's Club.

Programm täieneb jooksvalt.

8 Festivali korraldab Leedu kontserdikorraldusagentuur 8 Days A Week, kes on Baltikumi, sh Eestisse toonud viimastel aastatel artistid nagu Michael Kiwanuka ja Bonobo ning tänu kellele esineb märtsis Tallinnas ka Fever Ray. Festival toimus eelmisel aastal esimest korda, siis astusid teiste hulgas üles Yves Tumor, Viagra Boys, Moderat ja Sleaford Mods.