Pildid: Artrovert galeriis avati Kiwa näitus "Roboti tee on nihe"

Teisipäeval avati Artrovert galeriis kunstnik Kiwa näitus "Roboti tee on nihe", mis koosneb 100 digitaalselt sündinud pildist.

"Sarja idee on ebaküpsuse seisund ja loominguline kujutlusvõime. Maailm, mis pole tardunud ning, kus metamorfoos ja muinasjutt on võimalik. Muundumine on üheltpoolt psühhedeelne kogemus, teisalt taoistlik püsiv muutumine ehk kulgemine. Teistsuguse reaalsuse kogemise seisundid," selgitas Kiwa.

"Kui suur osa kunstnikest tegeleb tänapäeval posthumanismiga – inimese ja tehnoloogia kokkupuutepunktiga, siis Kiwa tegeleb posthumanoidismiga – mis saab tulnukast tulevikus. Teoste komplekt on liigutavalt mõjus ning tekitab automaatse nihke vaataja näoilmes ja usun, et ka mõtetes," kommenteeris Artrovert galerii asutaja Siim Raie.

Näitus jääb Artrovert galeriis (Turu plats 3) avatuks kuni 22. juunini 2023.