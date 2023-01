Fever Ray avaldas videosingli "Kandy"

Loo produtseerisid ja kirjutasid kahasse Karin Dreijer ehk Fever Ray koos venna ja The Knife'i bändikaaslase Olof Dreijeriga. Mõlemad astuvad üles ka Martin Falcki lavastatud muusikavideos, mis teeb homaaži The Knife'i loole "Pass This On" jaoks loodud visuaalile aastast 2003, vahendab Pitchfork.

"Ma üritasin nii palju kui võimalik teha seda feverraylikult ja proovisin mitmeid eri stiile -- või "riideid" nagu ma tavaliselt ütlen, kui räägin erinevatest produtseerimisvõimalustest," märkis Olof Dreijer. "Aga lõpuks võtsime välja sama süntesaatori, SH101, mida kasutasime The Knife'i loos "The Captain" ja see lihtsalt toimis."

"Radical Romantics" ilmub 10. märtsil. Varem on albumilt ilmunud ka singlid "What They Call Us" ja "Carbon Dioxide". Rootsist pärit Fever Ray alustab albumiturneed Oslost ning jõuab kontsertidega 28. märtsil Tallinnasse, kus esineb Noblessneri valukojas.