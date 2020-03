Täpse kava ja esinejad kuulutab festival välja järgnevatel kuudel. Juba on osaluse septembris kinnitanud 90 protsenti HeadReadi maisse kutsutud välisesinejaist. Programmis on esindatud kõik kirjandusžanrid, üles astub tunnustatud kirjanikke maailma eri paigust ning Eesti kirjanduse paremik. Peamised toimumispaigad on Kirjanike Maja, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Tallinna Keskraamatukogu ja Kellerteater.

Korraldustoimkond hoiab Eestis ja maailmas toimuval silma peal ning otsused tehakse vastavalt sellele.

Festivali toimkond ühineb üleskutsega toetada kultuuriasutusi ja -ettevõtjaid, jättes näiteks tühistatud etenduse piletiraha tagasi küsimata. "Ja muidugi tasub alati lugeda raamatuid, eriolukorrast ja aastaajast sõltumata," soovitavad korraldajad, soovitades ka hoida silma peal festivali blogil, kust võib peagi leida raamatusoovitusi. Nii blogi kui värskeima info festivali kohta leiab kodulehelt.