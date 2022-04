Kirjandusfestivalil HeadRead esinevad teiste seas Herve Le Tellier ja Antti Tuomainen

HeadReadi üks kandev mõte on lisaks tunnustatud kodumaistele kirjanikele tutvustada publikule head väliskirjandust ja -kirjanikke, kelle teosed on eestikeelsena ilmunud valdavalt viimasel paaril aastal.

Festivali väliskirjanduse avapaugu annab lastekirjanduse programm Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Alates kolmapäeva, 25. mai hommikust astuvad noore publiku ette: soome tunnustatud kirjanik Tomi Kontio, belgia kirjanik ja Astrid Lindgreni mälestuspreemia laureaat Bart Moeyaert, itaalia raamatuillustraator ja lugudevestja Marco Viale ning tema kaasmaalane Bianca Maria Tricarico. Viimasel ilmus koostöös illustraator Viive Noorega 2019. aastal raamat "Tamburopoli", mille eestikeelne versioon "Trummilinn" (tlk Eda Ahi) jõudis lugejate ette tänavu veebruaris.

Kirjanike Maja musta laega saalis avab väliskirjanike vestlused neljapäeval, 26. mail prantsuse kirjanik ja kirjandusliku rühmituse Oulipo liige Herve Le Tellier. Festivalil jätkavad soome kirjanike rida Leena Lehtolainen ja Antti Tuomainen, kes mõlemad esindavad põhjanaabrite krimikirjanduse erinevaid tahke. Soome kirjanike rõõmustavalt rohkearvulist esindatust festivalil täiendab Mia Kankimäki, kelle teine romaan "Naiset joita ajattelen öisin" ("Naised, kellest ma öösiti mõtlen") kannab autori ja lugejad kõikjale üle maailma.

Otsapidi puudutab Soomet ka rootsi kirjanik Nina Wähä, kelle läbimurderomaani, suurejoonelise perekonnaloo "Testament" tegevus leiab aset Soome ja Rootsi vahel jagatud Meänmaal. Oma bestsellerist debüütromaanis "Kui kõik on öeldud" ("When All is Said") vaatab elule tagasi ka iiri kirjanik Anne Griffin. Portugali luuletaja, näitekirjanik ja prosaist Jose Luis Peixoto lahkab aga Portugali külaelu kogu tema ilus.

Krimikirjandust HeadReadil jagub. Norra sulesepp Jorn Lier Horst töötas enne kirjanikuteele asumist politseis vanemuurijana ning lisaks krimikirjandusele sünnib tema sulest lasteraamatuid. Uelsi kirjanik Philip Gwynne Jones elab Veneetsias ja kirjutab Veneetsiast, Itaaliasse sattus ta aga seoses oma kunagise tööga Euroopa Kosmoseagentuuris.

Festivali kaugeim külaline on Uus-Meremaa kirjanik Christine Leunens, kelle 1940. aastate fašistlikusse Austriasse seatud romaanil "Vangistatud taevas" ("Caging Skies") põhineb režissöör Taika Waititi muuhulgas Oscariga pärjatud linateos "Jojo Rabbit".

Totalitaarse režiimi mõju üksikisikule lahkab oma tuntuimas teoses "Valge kuningas" ka ungari kirjanik György Dragoman. Ungarist on pärit ka tõlkija ja luuletaja Anna T. Szabo, keda peetakse üheks oma põlvkonna olulisemaks poeetiliseks hääleks.

Leedu kirjaniku Giedra Radvilaviciute loomingut on aga raske määratleda – talle Euroopa Liidu kirjandusauhinna toonud teos "Täna öösel magan mina seina pool" ("Šianakt aš miegosiu prie sienos") sisaldab ühtaegu olmelisi ja unenäolisi vesteid.

Hoopis teistlaadi sõnalis-muusikalise kogemuse pakuvad Kirjanike Maja musta laega saalis 27. mai õhtul inglise luuletaja, Ted Hughesi auhinnaga pärjatud Hollie McNish, šoti luuletaja Michael Pedersen, Shetlandi saartelt pärit luuletaja ja muusik Roseanne Watt ning laulja ja laulukirjutaja Dan Willson. Festivalil esineb ka traditsiooniline iiri jutuvestja Niall De Burca.

Lisaks on festivalil mahukas eestikeelne programm, seda nii Kirjanike Majas kui ka Eesti Lastekirjanduse Keskuses, Kellerteatris, Aidas ning Tallinna Keskraamatukogus. Samuti on HeadReadi kavas lisaks vestlustele kontserdid, filmiõhtud ja aruteluringid ning luulemissa.

Kirjandusfestival HeadRead toimub 25.-29. maini Tallinna südalinna eri paigus. Kõik festivali sündmused on tasuta, välja arvatud filmiõhtud.