Kirjandusfestival HeadRead avalikustas esimesed külalised

Peter Pomerantsev on HeadReadi külalistele juba tuttav nimi. Tema värskeim teos "See ei ole propaganda: seiklused reaalsusevastases sõjas" ilmus mullu ning tõlgiti kohe ka eesti keelde. Suurbritannias vene perre sündinud ning aastaid Venemaa ajakirjanduses töötanud meediaekspert esines HeadReadil viimati neli aastat tagasi, kui käsitles president Toomas Hendrik Ilvesega Venemaa mõju- ja mõjutamissfääri ulatust. See on teema, mis oli aktuaalne siis ja on aina enam täna.

Kirjanik Christine Leunensi sulest on kolm romaani, millest värskeim, äraspidises võtmes Hitlerjugendit puudutav "Vangistatud taevas" on tõlgitud mitmekümnesse keelde. Eesti keeles ilmus teos 2019. aastal. Sama teose põhjal on valminud muuhulgas parima filmi Oscarile nomineeritud ning juba auhindu võitnud linateos "Jänespüks Jojo" (režissöör Taika Waititi), mis praegu ka Eesti kinodes jookseb.

Saksa kirjanik Benedict Wells oli oma esimese romaani ilmumise ajal 24aastane ning pälvis kohe kriitikute sooja vastuvõtu. Wellsi romaane on tõlgitud 27 keelde ning tema neljas romaan "Vom Ende der Einsamkeit" ("Üksinduse lõpust") tõi kirjanikule Euroopa Liidu kirjandusauhinna.

Kaspar Colling Nielsenit peetakse tänase Taani kirjanduse üheks moodsamaks esindajaks. Tema kolmas romaan "Euroopa kevad" pakub provokatiivse ja groteskse vaate vabadusest ja ühtekuuluvusest lähitulevikus ning Nielsenit on nimetatud ka Taani Houellebecqiks. Võib-olla on see üks põhjus, miks "Euroopa kevad" just Prantsusmaa kirjandusauhindadele nomineeriti.

Festivalil HeadRead astub tänavu üles kokku ligi 30 väliskirjanikku. Festivali viiel päeval saavad huvilised osa mahukast võõr- ning eestikeelse kirjanduse kavast ning muudest kirjandusega seotud sündmustest.

Kirjandusfestival HeadRead toimub 27.-31. mail ning ajakohaseima info festivali kohta leiab kodulehelt.