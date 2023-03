Tõnis Tootseni "Ahvide pasteet" nomineeriti Euroopa Liidu kirjandusauhinnale

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale, mis tunnustab tõusvaid tähti kirjandusmaailmas, on tänavu nomineeritud 13 Euroopa riigi esindajad, Eesti poolt konkureerib preemiale Tõnis Tootseni "Ahvide pasteet".

Eesti Kirjanduse Teabekeskuse hinnangul on Tootseni "Ahvide pasteet" oma ideelt ja vormilt eripärane, tuletades meelde George Orwelli loomingut. "Autor näitab ahvi vaatepunktist inimest ja inimühiskonda kõverpeeglis jonathanswiftliku satiiriga, käsitledes mänguliselt tänase päeva kõige põletavamaid probleeme. Raamatut võib võtta kui antropotsentrismi kriitikat, mis kõigutab tugevasti arusaama, et inimene on looduse kroon."

Varem on Euroopa Liidu kirjandusauhinna saanud Tiit Aleksejev, Paavo Matsin, Meelis Friedenthal ja Mudlum.