X!

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

Kirjandus
Lilli Luuk
Lilli Luuk Autor/allikas: Dmitri Kotjuh / Headread
Kirjandus

Euroopa Liidu kirjandusauhinna tänavuste nominentide hulgas on teiste seas ka eesti kirjanik Lilli Luuk teosega "Ööema".

Auhinnaga tunnustatakse kujunemisjärgus kirjanikke Euroopa Liidust ja mujalt. Tänavusele auhinnale kandideerivad 14 raamatut, üks iga osaleva riigi kohta. Autorid ja nende romaanid valisid välja riikide eksperdid, kes tunnevad kohalikku kirjandusmaastikku.

Žürii seitse liiget loevad väljavõtteid kõigist esitatud raamatutest ja valivad nende seast ühe võitja ja kaks eripreemia saajat. Laureaadid kuulutatakse välja 29. mail 2026 Varssavi moodsa kunsti muuseumis toimuval iga-aastasel raamatumessil.

Nominedid on:

  • Armeenia: Sargis Hovsepyan, Սարգիս Հովսեփյան – Դու էսօր մեռի, ես՝ վաղը (You Die Today, I Die Tomorrow)
  • Horvaatia: Lora Tomaš, Papir tvoje kože (Paper of Your Skin)
  • Tšehhi: Dora Kaprálová, Mariborská hypnóza (The Maribor Hypnosis)
  • Küpros: Evridiki Pericleous-Papadopoulou, καὶ πολλὰ ἐπικράνθη - Η Ελένη της Καρπασίας (Sorely Grieved: Helen of Karpasia)
  • Eesti: Lilli Luuk, Ööema (Night Mother)
  • Soome: Susanna Hast, Toivottomuus (Despair)
  • Prantsusmaa: Hélène Frédérick, Lézardes (Rivers of White)
  • Kosovo: Arben Idrizi, Njeriu që habitej dhe tregime të tjera (The Man Who Wondered and Other Stories)
  • Liechtenstein: Mathias Ospelt, Ebaholz (Ebony)
  • Luksemburg: Elise Schmit, Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf (General doubts about the future course of events)
  • Moldova: Paula Erizanu, Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită (Here Is Both Heaven and Hell. Republic of Moldova: A Century of Lived History)
  • Montenegro: Vladimir Vujović, Slobodni udarci (Free Kicks)
  • Põhja-Makedoonia: Ivan Shopov, Zentrifuga (Centrifuge)
  • Rootsi: Frans Wachtmeister, Förlorad mark (Lost Ground)

Varem on Euroopa Liidu kirjandusauhinna saanud Tiit Aleksejev, Paavo Matsin, Meelis Friedenthal ja Mudlum. Auhinnastatuudi muutmise järel pälvis erilise tunnustuse Tõnis Tootseni romaan "Ahvide pasteet".

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

15:28

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

15:24

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

14:52

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

14:18

Kaie Mihkelson: teater teeb hinge avaramaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

13:23

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo