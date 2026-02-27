Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

Euroopa Liidu kirjandusauhinna tänavuste nominentide hulgas on teiste seas ka eesti kirjanik Lilli Luuk teosega "Ööema".

Auhinnaga tunnustatakse kujunemisjärgus kirjanikke Euroopa Liidust ja mujalt. Tänavusele auhinnale kandideerivad 14 raamatut, üks iga osaleva riigi kohta. Autorid ja nende romaanid valisid välja riikide eksperdid, kes tunnevad kohalikku kirjandusmaastikku.

Žürii seitse liiget loevad väljavõtteid kõigist esitatud raamatutest ja valivad nende seast ühe võitja ja kaks eripreemia saajat. Laureaadid kuulutatakse välja 29. mail 2026 Varssavi moodsa kunsti muuseumis toimuval iga-aastasel raamatumessil.

Nominedid on:

Armeenia: Sargis Hovsepyan, Սարգիս Հովսեփյան – Դու էսօր մեռի, ես՝ վաղը (You Die Today, I Die Tomorrow)

Horvaatia: Lora Tomaš, Papir tvoje kože (Paper of Your Skin)

Tšehhi: Dora Kaprálová, Mariborská hypnóza (The Maribor Hypnosis)

Küpros: Evridiki Pericleous-Papadopoulou, καὶ πολλὰ ἐπικράνθη - Η Ελένη της Καρπασίας (Sorely Grieved: Helen of Karpasia)

Eesti: Lilli Luuk, Ööema (Night Mother)

Soome: Susanna Hast, Toivottomuus (Despair)

Prantsusmaa: Hélène Frédérick, Lézardes (Rivers of White)

Kosovo: Arben Idrizi, Njeriu që habitej dhe tregime të tjera (The Man Who Wondered and Other Stories)

Liechtenstein: Mathias Ospelt, Ebaholz (Ebony)

Luksemburg: Elise Schmit, Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf (General doubts about the future course of events)

Moldova: Paula Erizanu, Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită (Here Is Both Heaven and Hell. Republic of Moldova: A Century of Lived History)

Montenegro: Vladimir Vujović, Slobodni udarci (Free Kicks)

Põhja-Makedoonia: Ivan Shopov, Zentrifuga (Centrifuge)

Rootsi: Frans Wachtmeister, Förlorad mark (Lost Ground)

Varem on Euroopa Liidu kirjandusauhinna saanud Tiit Aleksejev, Paavo Matsin, Meelis Friedenthal ja Mudlum. Auhinnastatuudi muutmise järel pälvis erilise tunnustuse Tõnis Tootseni romaan "Ahvide pasteet".