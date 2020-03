Marko Matvere: Georg Ots oskas hästi mõtet edasi anda

Kuulati "Don Quijote tõotuslaulu nii Georg Otsa kui Marko Matvere esituses, Georg Otsa korduvalt kehastanud ning legendaarsest baritonist ka lauljana muljeid jagas.

"Mulle meeldib see, et ma saan sõnadest aru ja et ma saan mõttest aru," ütles Matvere. "Interpreet Georg Ots oskas suurepäraselt teksti ja muusika mõtet edastada, see on tema artistlikkus ja anne."

"Öeldakse, et tal oli pigem pehme kui võimas ja kriiskav hääl," rääkis Matvere. "Aga ta oli ka võimas, et esineda orkestri ees."

Matvere nimetas enda lemmikuteks Georg Otsa repertuaarist Wolframi aaria "Tannhäuserist". "Mulle meeldivad tema repertuaarist just sünged lood, kuigi laiemat publikut ta võlus just lahkete lauludega."

Marko Matvere oli seitsmeaastane, kui Georg Ots 1975. aastal suri, ent on Otsa kehastades tema elu uurinud. Juttu tuli ka sellest, miks Ots läks korda soomlastele ja venelastele.

"Praegu võiks Georg Ots vallutada maailma lavasid," pakkus Matvere.