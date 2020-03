Märtsiküüditamise mälestuskontsert "Mööda linnuteed" lükkub juunisse

Kammerorkestri Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav ütles, et nad ootasid selle otsuse langetamisega ja hindasid olukorda üks päev korraga.

"Oleksime loomulikult järginud kehtestatud reegleid ja osalenud vähendatud koosseisus. Kokkulepe ja toetus mälestusõhtu korraldamiseks oli ka Tallinna Jaani koguduse õpetajalt, praost Jaan Tammsalult, kuid olukorras, kus peaministri pöördumised on igapäevased ja olukord halveneb, tundus õigem see edasi lükata," ütles ta.

Üksvärav lisas, et tal on hea meel, et tema koorilauljad on seni terved ja loodab, et see nii ka jääb.

"Mälestusõhtu edasilükkamisega soovime edastada sõnumit nii haigetele kui tervetele, et nad püsiksid kodus ning teeksid kõik endast sõltuva viiruse leviku kiireks peatamiseks," sõnas ta.

Kontserdil peateosena kõlav Arvo Pärdi "Aadama itk" on Üksvärava sõnul tema jaoks kindlasti üks olulisemaid ja erilisemaid Arvo Pärdi teoseid. Ta leiab, et selle temaatika sobib ka hästi ühiskonna hetkeolukorda.

"Koorile ja keelpilliorkestrile loodud teose alus on Athose munga püha Siluani kirikuslaavikeelne tekst, kus ta kirjeldab Aadama valu kaotatud paradiisi pärast. Aadam mõistis, mis maailmas juhtuma hakkab ja nuttis kibedasti," selgitas ta.

25. märts tähistab olulist ja rasket hetke eesti rahva ajaloos, mis muutis kümnete tuhandete inimeste elusid; 1949. aasta 25. märtsil viis Nõukogude võim vägivaldselt Siberisse rohkem kui 22 000 Eesti inimest, kelle seas oli palju lapsi ja vanureid. 14. juunil 1941 küüditati üle 10 000 eestimaalase.

14. juunil toimuva kontserdi kava jääb samaks.

KAVAS:

Arvo Pärt "FRATRES"

Gerta Raidma "JA ME OLEME VALGUSEST TEHTUD" (esiettekanne)

Arturs Maskats "KESKÖÖ RIIAS"

Arvo Pärt "AADAMA ITK"

Esitajad:

Collegium Musicale

Eesti Sinfonietta

Dirigent Endrik Üksvärav