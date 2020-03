Vabamu virtuaalnäitus "Ajalugu asjades" on kõikide kogumiskatsioonis osalejate ühisloome, mis annab huvilistele võimaluse tutvuda digitaalsel teel esmetega, mida muuseumis ei leidu või ei saa kohapeale vaatama minna. Näituse loomine saab alguse teisipäeval, 24. märtsil Vabamu kodulehel ning see täieneb iga päevaga, mil muuseumile saadetakse uusi lugusid ja fotosid esmetest, mis räägivad lugusid küüditamisest ning Siberisse saadetud inimestest ning nende elusaatustest.

"Praeguses eriolukorras, kui veedame varasemast palju rohkem aega oma kodus, on hea hetk peatuda ja märgata, mis esemed meid ümbritsevad. Igapäevases kiirustamises ei pruugi olla aega, et mõelda oma vanaisale, kelle puhvet seisab meil elutoas, või vanatädile, kelle tikitud linik on voldituna kummutisahtlis," rääkis Vabamu tegevdirektor Keiu Telve.

"Kui vaadata praegust olukorda ja kui kuulata lugusid Siberis hakkama saamisest ning üksteise toetamisest, on just need lihtsad mõtted mälestustest ja vanema-vanaisa juttudest need, mis keerulisel päeval meile lootust ja eeskuju võivad pakkuda," lisas Telve.

1949. aasta märtsis küüditatud inimesed Krasnojarski krai Bogradi rajoonis 1950. aastatel. Autor/allikas: Vabamu

Loo jagamiseks kutsub Vabamu üles vaatama oma kodus ringi – mida leidub riiulitel? Kas inimestel on kodudes mõni kiri, ehe, mööbliese, foto või muu meene, millega meenub lugu. Lugu, mis on seotud küüditamise või mõne pereliikmega, kelle eluteed küüditamine või Siberis hakkama saamine ühel või teisel moel puudutas.

Selleks, et virtuaalnäitusel osaleda palub muuseum teha looga esemest pilt ning laadida see koos tekstilõiguga üles virtuaalnäituse veebilehele. Saadetud ese jõuab virtuaalnäitusele 24 tunni jooksul.

1949. aasta märtsis korraldas Nõukogude võim Balti riikides neli päeva kestnud operatsiooni "Priboi", mille käigus saadeti sunniviisiliselt asumisele üle 22 000 eestimaalase. Arreteerimine toimus ööpimeduses, pakkimiseks anti aega 20 minutit kuni 2 tundi – kaasa võis võtta asju kuni 100 kg pere kohta. Kohvritesse, tekkidesse ja voodilinadesse pakiti toiduaineid, mälestusesemeid, käsitöötarbeid, riideid, raha.