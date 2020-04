Vabamu virtuaalnäitusele "Ajalugu asjades" kogunes ligi poolsada lugu

"On näha, et eriolukord on kasvatanud inimeste huvi ajaloo, oma perekonna mälestuste ning kodus olevate esemetega seotud lugude vastu. Meil kõigil on kodus vanu kirju, mööbliesemeid või meeneid, milles on liigutav lugu," sõnas Vabamu tegevdirektor Keiu Telve.

"Kogumisaktsiooni käigus jõudis meieni Helmi kiri Siberisse saadetud mehele, mis teavitas lapse sünnist ja kus seisid südamlikud read: "Muuseas, beebi tuli koju. No on tore tüdruk (miks Sa poissi tahad?), ei saa ütelda, et piltilus, aga tore."," tõi Telve ühe näite Vabamule saadetud loost.

"See, mida sisaldavad muuseumide kogud, on vaid tilgake meres infost, mis kodudes võib leiduda ning peas olla talletatud. Oma perekonna ajaloo mäletamine on väga oluline ning on tore, et oma mälestusi või vanavanematelt kuuldut saab ka teistega jagada," märkis kogumisaktsioonis osalenud ja muuseumile vanaema Julie Balderi päeviku saatnud Jane Palu.

Näituse loomine kestab vaatamata aktsiooni lõppemisele edasi ning täieneb ka tulevikus, kui muuseumile saadetakse uusi lugusid ja fotosid esemetest, mis räägivad küüditamisest, Siberisse saadetud inimestest ja nende elusaatustest.

Selleks, et virtuaalnäitusel osaleda, palub muuseum teha looga seotud esemest pilt ning laadida see koos tekstilõiguga üles virtuaalnäituse veebilehele.