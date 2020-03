Travis Scotti uues muusikavideos teeb rolli Quincy Jones

"OUT WEST" on pärit Scotti viimaselt albumilt "JACKBOYS" ja selle muusikavideo lavastas Scott koostöös White Trash Tyleriga. Videos on Jones koos 21 Savage'i ja teistega sattunud peole, aga tahab peopanemise asemel ennekõike käsi pesta ja võileiba süüa.

"JACKBOYS" ilmus 2019. aastal Scotti plaadifirma Cactus Jack alt. 7-loolisel kompilatsioonalbumil teevad teiste seas kaasa Rosalía, Quavo, Offset ja Pop Smoke.