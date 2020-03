Fender pakub võimalust võtta eneseisolatsiooni ajal tasuta pillimängutunde

Fender pakub tasuta kolmekuulist tellimust oma platvormi Fender Play esimesele 100 000 uuele registreerunud kasutajale. Platvorm, mille kasutamise eest küsib Fender tavaliselt iga kuu kümne euro ringis (ja umbes 80 eurot aastas), sisaldab õppevideoid, mis olenevalt isiklikest eelistustest ja instrumendi valikust õpetavad kasutajat mängima kitarri, bassi ja ukulelet, vahendab Consequence of Sound.

"Meil kõigil tuleb lähiajal rohkem aega toas veeta, nii et miks mitte veidi müra teha," märkis Fender oma pressiteates. "Muusikal on kõigest maailmas toimuvast olenemata võime meid kokku tuua. Me tahame anda oma osa, et sellele kaasa aidata."

Pillimängutundide võtmiseks tuleb minna Fender Play veebilehele ja hankida oma tasuta kood. Kellele keelpillid väga meeltmööda ei ole, saab piiratud aja jooksul tasuta alla laadida süntesaatoritootjate Moogi ja Korgi rakendused Minimoog Model D Synthesizer (ainult iOS) ja Kaossilator (iOS ja Android). Viimane on tasuta allalaaditav kuni 31. märtsini.