Gibson pakub Fenderi eeskujul tasuta pillimängutunde

Gibsoni heategevusfond Gibson Gives, muusikariistade müüja Sweetwater ja kitarrimängu õppeplatvorm Amped Guitar Learning lõid käed ning pakuvad kasutajale rakenduse Amped Guitar tausta 3-kuulist liikmesust, vahendab Consequence of Sound.

Rakendus The Amped Guitar võimaldab kasutajatel oma kitarrimänguoskusi arendada helipõhise liitreaalsuse abil, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et rakendus kuulab, kuidas sa mängid ja kohandab selle järgi ka pillimängutunni.

"Nendel enneolematutel ja ebakindlatel aegadel võiksime kõik leida inspiratsiooni üksteise ja iseenda jaoks. Pakume koos Gibson Gives'i, Sweetwateri ja Ampediga sõna otseses mõttes seda inspiratsiooni ja võimalust kõigile, kes armastavad muusikat ning on alati tahtnud õppida kitarri mängima."

Tasulise paketiga on võimalik kasutajatel võtta sadu erinevaid pillimängutunde erinevatest žanritest ja mängida teiste hulgas kaasa The Beatlesi, Tom Petty, Eric Claptoni, Aerosmithi, B.B. Kingi, Dolly Partoni jt lugudele.

The Amped Guitar on praegu saadaval ainult iOS-i kasutajatele, kuid lähikuudel saab see kättesaadavaks ka Androidile.