"Heino Elleri "Kodumaine viis" on ERSO repertuaaris olnud aastakümneid – nii rõõmsatel kui kurbadel, helgetel kui keerulistel aegadel, paljude-paljude dirigentide juhatusel. Täna kõlab see aga sootuks tavatul moel, ent väga ajastutruult – koroona-ajastu truult," kirjutab ERSO oma avalduses.

"Tervitame "Kodumaise viisiga" kõiki, kes praegu olude sunnil kas oma kodus või siis hoopis kodust eemal. Tervitame kõiki meditsiinitöötajaid, kes igapäevaselt annavad endast kõik, et saaksime naasta oma tavaellu. Tervitame muusikasõpru üle maailma ja kindlasti meie armsat peadirigenti Neeme Järvit."

Just "Kodumaine viis" on olnud orkestri turneedel üks nende lemmiklisapalasid, nendivad muusikud oma ühisavalduses. "Vaid muusikud ise teavad, millised värinad selle esitamine hinge toob, kui turneel on oldud juba kaks nädalat, mitu kontserti on veel ees ning koduigatsus hakkab hinge pugema."

Esitavad: I viiul: Triin Ruubel-Lilleberg, Liis-Helena Väljamäe, Nina Kawaguchi, Merje Roomere, Elisabeth Härmand II viiul: Kadi Vilu, Triin Krigul, Mari-Katrina Suss, Miina Laanesaar, Kristjan Nõlvak, Eeva-Liisa Ehala, Maaren Vihermäe, Marlis Timpman Vioola: Rain Vilu, Liina Žigurs, Helena Altmanis, Karin Sarv Tšello: Theodor Sink, Villu Vihermäe, Maris Vallsalu, Greta Ernesaks Kontrabass: Regina Udod, Madis Jürgens, Ants Õnnis.

Video monteeris Veljo Sakkos.