Indrek Koff kirjutas raamatu helgema maailma võimalikkusest pärast haigust

Kirjanik Indrek Koff ja kunstnik Lucija Mrzljak said valmis raamatu "Palavikulilled", kus on juttu väikesest Almast, kevadest ning tõvevoodisse sattumisest. Raamatus mõtiskletakse selle üle kas haigus võib maailma ilusamaks ja kergemaks muuta, kui see on kord läbi tehtud.

Kuigi raamatu pealkiri viitaks justkui praegusele pandeemiale, siis Koffi sõnul pole tegelikult neil kahel üksteisega peaaegu mitte mingit pistmist. Idee leidis ta aastaid tagasi ja oma nelja lapsega koos kasvades. Konkreetne vormgi sündis tema sõnul ammu enne seda kui uuest koroonaviirusest rääkima hakati. Küll aga usuvad autorid, et raamatust võib leida lootust ka praeguses raskes olukorras.

Indrek Koff on kirjanik, kes on kirjutanud nii täiskasvanutele ("Eestluse elujõust", "Saja rahva lood") kui ka lastele ("Ilusti", Ma elan hästi"). Pildi ja sõna orgaaniline kooslus on teda enda sõnul huvitanud esimestest raamatutest peale ja koostöö Lucija Mrzljakiga on järjekordne võimalus selles vallas edasi püüelda. "Palavikulilled" on Indrek Koffi üheksas lasteraamat.

Lucija Mrzljak on Horvaatiast pärit kunstnik, kes on viimased viis aastat elanud ja töötanud Eestis. Ta on oma animafilmidega osalenud mitmetel festivalidel ja võitnud sealt ka auhindu. Nüüd on ta hakanud kätt proovima ka illustratsiooni valdkonnas. "Tema detailitundlik, kummastav ja kergelt melanhoolne pildikeel kaotab piirid nn päriselu ja kujutluste vahelt ning põimib une ja ärkveloleku loomulikuks tervikuks," kirjeldas Koff Mrzljaki stiili.

"Palavikulillede" kujundaja on Läti kunstnik Artis Briedis.