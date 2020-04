Marta Pulk teeb koroonakriisist filmi: otsin seda, mis on selle juures ajatu

Režissöör Marta Pulk hakkab tegema koroonakriisist filmi, millega tahab näidata seda, mis on praeguses olukorras mitte lihtsalt päevakajaline, vaid ajatu. Tema jaoks on põnev see, kuidas ühises situatsioonis võib inimestel olla sellest täiesti erinev kogemus.

Pulk märkis, et õigustatud küsimus, miks ta tahab samuti ühena paljudest koroonakriisist filmi teha ning mõtles selle peale alguses ka ise ning kaameraga kohe tänavale ei tormanud kriisi alguses.

"Filmitegijana ma ikka vaatan, mis on selles ajatut. Kui mul endal hakkas ühel hetkel isolatsioonis helisema see, et mis minu jaoks on selle kriisi juures mitte lihtsalt päevakajaline, vaid ajatu, siis tundus, et selle filmi tegemine on seda väärt."

Ta rääkis, et inspiratsiooni sa ta selleks filmiks ka Jaapanist, kus 2011. aastal oli tsunami, mille järel tekkis kollektiivne lein, mida ei olnud kuhugi panna. Ta võrdleb seda praeguse aja nn kollektiivse üksindusega.

"Me oleme kõik üksinda, aga me oleme kõik koos üksinda. See mõte hakkas helisema. Seepärast tekkis mõte teha telefoniliin, kus vastab automaatvastaja, kuhu helistamine on tasuta, kuhu igaüks saab rääkida hingelt ära selle, mis parasjagu mõttes on."

Pulk märkis, et nad võtavad vastu ka rõõmsad mõtted. "Minu jaoks ongi huvitav see, kuivõrd erinevalt me seda kriisi praegusel ajal tajume. Paljude inimeste jaoks ongi see teretulnud paus ja võimalus lugeda neid raamatuid, mida nad ei ole kunagi lugenud või mis on ammu järjekorras oodanud. Aga võib-olla kõrvalkorteris on ema, kellel on kolm last ja ta ei tea, kust tema järgmise kuu palk tuleb."

Ta tõdes, et isegi kui me oleme situatsioonis, mis on ühine, võib meie kogemus sellest olla äärmiselt erinev.

Sõnumeid saab jätta helistades numbril 656 5005, kõne on Telia, Elisa ja Tele2 võrgust helistades tasuta.