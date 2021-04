Marta Pulk filmist "Räägi ära": loodetavasti pakub see palju äratundmist

Režissöör Marta Pulga äsjavalminud poeetiline dokumentaalfilm "Räägi ära" jutustab elust isolatsioonis, mida on inimesed üle maailma pidanud aasta jooksul korduvalt kogema. Paljude jaoks on see olnud ängistav katsumus, kuid teiste jaoks ka omamoodi kergendus.

Möödunud aasta alguses, enne kui pandeemia Eestisse jõudis, oli režissööril plaanis pühenduda isolatsiooniteemalise mängufilmi stsenaariumi kirjutamisele. Ühtäkki muutus isolatsioon nii aktuaalseks, et sellest sai hoopis paljusid kõnetav dokumentaalfilm. Filmi valmimise taga on 19 kaasrežissööri üle kogu maailma, kelle abiga seati üles automaatvastajad ning koguti kokku sadade inimeste isiklikud lood isolatsioonist.

"Ükskõik, kuhu sa maailmas lähed, igal pool on neid emasid, kes peidavad ennast oma laste eest pesukappi ja igal pool on inimesi, kellel oli seda pausi võib-olla väga vaja ja samas on inimesi, kelle jaoks see tähendas igasuguse turvatunde kadumist," kirjeldas Pulk.

"Nende kõnede kuulamine ja loodetavasti ka see film pakub hästi palju äratundmist."

Filmitegija Oskar Lehemaa on esialgu üks väheseid, kes värsket dokumentaalfilmi näinud.

"See film ei räägi niivõrd süstaldest, vaktsiinitarnetest ja riigiaparaadist, mida me niikuinii näeme enda ümber igapäevaselt kogu aeg ja kurdame ja läbi elame, vaid see räägib inimestest meie keskel, nende hingeelust, vaimsest tervisest ja teeb seda nii põnevalt," nentis Lehemaa.

"Kõige üllatuslikum asi selle juures on see, et kohati see oleks nagu põnevik, järgmisel hetkel nagu unenägu ja siis nagu ulmekas. Selles mõttes väga kihvt."

"Räägi ära" on Marta Pulga neljas dokumentaalfilm. Eelmine film "Aasta täis draamat" tõi talle kultuurkapitali noore filmitegija aastapreemia. Millal värske linateaos publikuni jõuab, pole veel teada.