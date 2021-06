Guardian valis Eesti filmi "Aasta täis draamat" 10 parima teatridoki hulka

Wiegandi sõnul on "Aasta täis draamat" peategelase Alissijaga lihtne samastuda. "Alates sellest, kui pead pahura näoga vaatama mõnd komöödiat, mida kõik inimesed peale sinu peavad naljakaks kuni tundeni, kui näed laval tegelast, kelle isiklikud probleemid ühtivad sinu omadega," selgitas ta ja lisas, et Marta Pulk teeb silmaavava sissevaate Eestisse ja meie teatrisse.

2017. aastal kuulutas Kinoteater välja töökonkursi, et leida inimest, kes poleks teatris käinud ning vaataks ära kõik 2018. aastal loodud teatrilavastused. 450 kandidaadi seast leitakse 21-aastane Alissija-Elisabet, rätsepaharidusega Valga tüdruk venekeelsest perekonnast. "Aasta täis draamat" esilinastus 2019. aastal, film võitis Eesti filmi- ja teleauhindadel ka aasta parima doki preemia.

Lisaks Marta Pulga filmile mahtusid The Guardiani valikusse muuhulgas Dava Whisenanti "Vannid Broadway kohal", mida näidati Eestis ka Docpointil; Avi Mograbi "Between Fences", mis räägib loo Iisraeli põgenikelaagrist, kus hakatakse teatrit tegema ning "The Last Impresario", mis tutvustab vaatajatele legendaarset teatri- ja filmiprodutsenti Michael White'i.